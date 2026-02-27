受封台版Jennie！45歲孫淑媚「神級凍齡」網敲碗清單　霸氣喊：完售就公開

記者蕭采薇／台北報導

現象級國片《陽光女子合唱團》票房狂飆突破6.7億元，刷新台灣影史紀錄！導演林孝謙、編劇呂安弦27日率領陳意涵、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗等華麗卡司齊聚「迎財神活動」慶功，眾星更當場熱跳片中經典的《練武功》舞蹈。金曲歌后孫淑媚近期被網友說撞臉BLACKPINK成員Jennie，她也喊話，如果演唱會完售，就公布保養清單。

▲孫淑媚近期被網友說撞臉BLACKPINK成員Jennie。（圖／攝影中心攝）

網友敲碗「凍齡清單」 孫淑媚大方喊話：票賣完就公開

45歲的孫淑媚保養得宜，近期不僅因《陽光女子合唱團》人氣再攀高峰，超強的凍齡美貌更讓她收穫「台版Jennie」的超狂封號。尤其近來Jennie一組戴細長框眼鏡的照片，更被網友稱讚：「根本是《陽光女子合唱團》的阿珮！」

面對網友們的熱烈盛讚，孫淑媚展現幽默性格回應：「要確定Jennie的粉絲不會生氣欸！」也感謝網友的讚美。被問到如何保養？孫淑媚則賣關子笑說：「如果3月8日演唱會票賣完，我就公布所有凍齡清單！」

▲45歲的孫淑媚保養得宜。（圖／翻攝自孫淑媚IG）

北流開唱揪《陽光》女星？孫淑媚預告盲盒嘉賓

除了大銀幕成績亮眼，孫淑媚也即將於6月6日正式站上台北流行音樂中心的舞台舉辦個人演唱會，門票開賣在即。當被媒體問到，是否有考慮邀請《陽光女子合唱團》的演員好姊妹們擔任特別嘉賓時，她俏皮地賣了個關子，直言提早破梗就失去神秘感了：「還是希望大家去買票，就可以自己開箱盲盒。」

▲《陽光女子合唱團》創台片影史紀錄迎財神活動。（圖／攝影中心攝）

不過她也忍不住開玩笑打預防針，表示同劇女星們的「妝髮費用都很貴」，所以壓軸登場的嘉賓搞不好會是本片導演林孝謙，打趣要歌迷們拭目以待，「大家就看是驚喜還是驚嚇。」

此外，片中飾演惡霸「方科長」的苗可麗，人氣同樣強強滾。她透露電影熱賣後，不僅過年買菜被店家請客，還被一堆粉絲要求「罵人叫起床」，甚至連鍾欣凌都當場亂入討罵：「那妳可以叫我減肥嗎？」惹得苗可麗立刻「方科長」上身開飆，逗得全場哈哈大笑。