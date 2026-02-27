矽谷工程師宣布離開台灣！辭職當歌手「燒光800萬積蓄」嘟嘟人力挺

記者蔡琛儀／台北報導

DJ創作歌手DAPUN大胖即將返回美國重操工程師舊業暫別歌壇，祭出最後一發歌曲〈Wait On 綠茶〉，以中英諧音梗一語雙關，直球揭露自己與「心機女」交往被玩弄的慘痛情史，堪稱最敢說的告別之作。歌曲外表輕快，歌詞卻滿是自嘲與清醒，成為送給歌迷最毫無保留的「畢業贈禮」。

▲DAPUN大胖暫別歌壇最後單曲〈Wait On 綠茶〉，找來The DoDo Men成員Ian出演。（圖／胖曲製作工作室提供）

DAPUN大胖捨棄500萬年薪的矽谷工程師工作，返台一圓音樂夢，為此更燒光近800萬元的積蓄，這次最終作的MV更邀來百萬人氣YouTuber團體「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian跨刀演出，獻出MV處男秀。Ian在片中化身萬人迷男主角，帥度爆表，拍攝現場連女主角都被電到害羞臉紅，真實粉紅泡泡意外成亮點。

為了這支告別作，DAPUN大胖也徹底豁出去，自願退居配角卻舞力全開，大跳致敬90年代City Pop偶像舞步。他笑說為了短短幾分鐘密集苦練一週，對抗「肢體不協調、記憶力衰退」，仍選擇毫無保留燃燒最後熱情。

▲DAPUN大胖大跳致敬90年代City Pop偶像舞步。（圖／胖曲製作工作室提供）

隨著〈Wait On 綠茶〉MV上架，DAPUN大胖也將離台返美展開新人生。他感性表示這4年來最捨不得的是台灣的便利與夜生活，「最想念的就是樓下就有 7-11，還有夜生活非常豐富，想做什麼、想吃什麼隨時都有。」大胖坦言，美國生活雖然平穩，但買東西極度不便，入夜後更是安靜得讓人發慌，讓他不禁自嘲：「回美國後，要重新開始適應那種『無聊』的生活了。」