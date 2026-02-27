《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵曝導演尪「這輩子不敢比」霸氣認輸

記者蕭采薇／台北報導

台片《陽光女子合唱團》票房持續發威，全台已飆破6.7億元大關，穩坐台灣影史國片票房霸主寶座！導演林孝謙與編劇呂安弦27日帶著演員群陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉及新人何曼希、羅晨恩，浩浩蕩蕩出席迎財神活動。女主角陳意涵更大方放閃，笑稱同為導演的老公許富翔，看到這超狂的票房成績後，已經徹底「閉嘴認輸」。

▲《陽光女子合唱團》創下台片影史票房紀錄，演員齊聚慶功。（圖／攝影中心攝）

票房破3億讓老公閉嘴！許富翔甜哄：老婆最棒

陳意涵近期正忙著拍攝老公許富翔執導的新作《老子》，與郭富城、王柏傑等男神同台飆戲。她受訪時幽默透露，老公平時總愛把她當成競爭對手，不過自從《陽光女子合唱團》票房順利跨過3億門檻後，許富翔的態度就迎來180度大轉變。陳意涵笑說：「破3億之後他就說『老婆你是最棒的！』他這輩子都不會跟我比了！」夫妻倆的逗趣互動閃瞎眾人。

▲《陽光女子合唱團》票房破6億，讓陳意涵老公閉嘴認輸。（圖／攝影中心攝）

安心亞搖身「影史票房女星」 喊話阿Ken快進戲院

晉升為台灣影史最高票房女星的安心亞，被問到心情時忍不住開玩笑表示：「要謙卑要謙卑，囂張有盡量壓下來，但就希望好好珍惜這段期間，我平常講話就很大聲，現在更大聲了！」至於好友阿Ken是否已經行動支持？安心亞打趣回應，對方應該還沒看，因為看完肯定會來稱讚她。她更在現場隔空狂虧阿Ken：「林暐恆（阿Ken）不要再炸甜甜圈了！快去看！」

▲《陽光女子合唱團》安心亞喊話阿Ken快進戲院。（圖／攝影中心攝）

苗可麗買菜獲贈辣椒醬 電影版權熱銷全球

隨著電影爆紅，演員們的生活也出現許多有趣變化。在片中飾演「方科長」的苗可麗分享，過年期間去菜市場採買竟然通通免錢，就連吃碗麵都能獲得老闆娘加碼送的兩瓶辣椒醬；而IG粉絲狂飆至33萬的新人何曼希，則將功勞歸給年輕人愛用的Threads，更謙虛表示自己其實是前輩姊姊們的小粉絲。

▲《陽光女子合唱團》苗可麗笑說，連吃麵都可以拿到老闆娘送的辣椒醬。（圖／攝影中心攝）

導演林孝謙感性說道，非常欣慰台灣本土的故事能夠打動無數觀眾。目前《陽光女子合唱團》的魅力已經延燒至海外，不僅在星馬地區熱映中，接下來包含澳洲、紐西蘭、香港，甚至北美地區的美國與加拿大也將陸續躍上大銀幕，準備讓全球看見台灣電影的軟實力。

▲《陽光女子合唱團》票房破紀錄，財神送上金元寶。（圖／攝影中心攝）