老饕邰智源凸槌自嘲手賤　羅時豐崩潰喊大逆不道

記者葉文正／台北報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》出現「主廚的逆襲」，節目突破過往形式，邀請到過去合作的21位主廚回到節目中擔任評審，由六位主持人親自下場做菜，一人挑戰一道料理，給這些專業主廚們點評。當聽到要自己下去做菜時，主持人們驚訝得嘴巴都合不攏，邰智源更再三確認以防自己聽錯，然後不可置信的喊「那就完了」。





▲邰哥壓力很大。（圖／麥卡貝網路電視）

兩隊主持人找來知名大廚擔任廚藝指導，邰智源親自打電話邀請留法名廚阿辰師，羅時豐與郭主義主廚更有十幾年的老交情，六位主持人還先找大廚師傅們進行料理特訓。也因為主廚只能指導不能親自做菜，所以只要看到對方主廚碰到器具跟食材，就立刻緊戒大喊，甚至要求主廚要把雙手放到背後，還要求看回放檢查，引全場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅時豐(左二)秀廚藝。（圖／麥卡貝網路電視）

知名老饕邰智源坦言因為身上的各類稱號壓力不小「我畢竟是被大家奉為老饕，而且我命宮剛好有一個是天廚，我阿公還是總鋪師，其實真的很有壓力。」跟阿辰師特訓時還聊起兩人一起到法國吃遍美食，走訪各類餐廳的回憶，更從每個食材的處理方式、調味比例都一一確認，結果唯一想做效果撒調味料的環節就撒了出來，連他都吐槽自己「不要手賤！該安份在旁邊看的時候就不要亂動！」

羅時豐更直呼得知要下場做菜時非常忐忑不安「我們要自己做給專業廚師們吃，這根本大逆不道，在關公面前耍大刀，而且要跟邰哥比廚藝我根本不自量力。」笑說自己完全不專精在這方面並自嘲「但我熱菜或煮泡麵的功力是還不錯！」坦言自己從知道要做菜時便開始緊張，錄影過程中腦袋還一直重複在背誦做菜的程序。

黃鐙輝也表示自己不會做菜，開始料理時緊張到瘋狂提問「炙燒是一面還是兩面？夾子要怎麼開？我用左手噴還右手噴？」連對面的羅時豐都無奈吐槽「你用嘴巴噴好了啦」黃鐙輝崩潰喊「沒辦法啊我太緊張了啦！」。邰智源更看不下去下場幫忙切菜，被黃鐙輝打趣說是他的小助手，讓邰智源哭笑不得。黃鐙輝表示「我做菜時想的就是步驟、步驟、還是步驟，只要有人跟我說話，不是顧此失彼，就是手忙腳亂，所以真心佩服專業廚師。」

KID則表示自己平常就會做菜給老婆小孩吃，有不少做菜經驗，所以蠻有信心面對後面的評審。練習時KID的刀工被郭主廚誇獎，還展現了自己的顛鍋技巧。但他也坦白自己還是會緊張「我們跟大廚們角色互換，從他們做美食給我們吃，變成我們做給他們吃。很恐怖的是，裡面有些主廚是被邰哥這個人吸引，如果他們不分青紅皂白按邰哥的燈怎麼辦！」

溫妮跟丘涵則南下高雄，分別從地上跟海裡尋找食材，溫尼親自下田拔蘿蔔、下水採野蓮，丘涵更從凌晨兩點就到魚貨市場。完全沒有做菜經驗的丘涵直呼很緊張，做菜的當下根本沒辦法分心，「我幾乎都在專心處理食物，常常忘記要講話或做反應，很怕一個閃神就忽略了某個步驟。」溫妮則曾在木曜廚藝大賽拿下亞軍，決定拿出當時的手藝跟決心，練習時專心致志，還對主廚和KID警告「我拿刀子的時候不要靠近我！」直呼自己就連打蛋時都很緊張，就怕任何一個步驟沒做好就毀了。