男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

舞炯恩改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

記者蔡宜芳／綜合報導

排灣族歌手舞炯恩擁有「台灣碧昂絲」的封號，還曾以電影《阿莉芙》奪下台北電影節最佳新進演員獎。他26日在社群發文控訴父親外遇，自己還親眼撞見父親帶小三與私生子回老家，心疼母親為家庭的付出被踐踏，也決定斷絕父子關係。

▲▼舞炯恩改家名怒斬父子關係。（圖／翻攝自Facebook／舞炯恩）

▲舞炯恩26日在社群公開和父親撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／舞炯恩）

親睹私生子登堂入室　痛批親戚沉默如「摧毀一家未來」

[廣告]請繼續往下閱讀...

舞炯恩透露，在父親的私生子滿周歲一周後，阿嬤過世了，他竟在老家撞見父親帶著小三與私生子現身，且雙親當時尚未離婚，「我沒有看見任何一點羞恥與慚愧。」連原本應守護美德的家人也一聲不吭，甚至有人把這一切當成喜事在恭喜。面對親戚勸阻家醜不可外揚，他憤怒回嗆：「先外揚的人是誰？這麼正大光明地把小三帶進這個家，雙親還沒離婚，私生子就出現在老家，這不是低調，這不是難堪，這是公開宣告。」

舞炯恩表示，母親是名社工，一輩子救助過無數家庭，「諷刺的是，拯救別人家庭的女人，卻無力拯救自己的家庭。」他指出，母親在這33年來，獨自撐起沒有樑柱的家，每天用禱告與眼淚期盼迷途的父親返家，而自己對於父親的印象，也始終只有冷漠的開關門聲。

▲▼舞炯恩改家名怒斬父子關係。（圖／翻攝自Facebook／舞炯恩）

▲舞炯恩附上母親的發文。（圖／翻攝自Facebook／舞炯恩）

拒當父親虛榮工具　宣告改名脫離家族名分

舞炯恩提到，即便很多親戚都告訴他「爸爸以你為傲」，但他認為那是因為自己是明星、有名氣和不錯的收入，「那些稱讚與美名，只是為了填補那該死的愛慕虛榮心。」他強調自己的成功全來自母親，「你在外面提起我的每一個成功，成為你乾杯的理由、成為你豐功偉績的時刻，但事實上，那是狠狠地打了自己重重的巴掌，因為那些榮耀，原來自一個你看不起、你背叛的女人。」

對於父親的不忠行為，舞炯恩表示，自己將在阿嬤的告別式之後，徹底切割父子關係，「我會把我的加以法利得Tjakivalid『家污名』改掉，徹底把我生命中的名分，和父親的家族移除。」他也向父親喊話正視並處理與母親的婚姻關係，「對於我母親的尊嚴、人格與應有的權益，我將給予最大的支持與維護。」

▲▼舞炯恩改家名怒斬父子關係。（圖／翻攝自Facebook／舞炯恩）

▲舞炯恩表示將在阿嬤告別式結束後，與父親斷絕關係。（圖／翻攝自Facebook／舞炯恩）

【舞炯恩社群全文（一）】

家族大亂鬥——下圖轉載我母親

1.私生子週歲後一週阿嬤走了
2.親眼撞見小三與他們的私生子出現在老家
3.我沒有看見任何一點羞恥與慚愧
4.我的雙親還沒有離婚
5.我的外公外婆也在現場看見這一切
6.我春日的家人，沒有一個人出聲
7.春日鄉甚至還有人把這一切當成喜事在恭喜
春日家族裡，任何一個知情的人，卻一聲都不吭。我希望你們的良知、你們的信仰，還有排灣族的美德，都還在。
阿嬤告別式後，我會把我的 加以法利得 Tjakivalid「家污名」 改掉，徹底把我生命中的名分，和父親的家族移除。
我也在此正式呼籲盧先生，儘速正視並處理與我母親之婚姻關係。對於我母親的尊嚴、人格與應有的權益，我將給予最大的支持與維護。

【舞炯恩社群全文（二）】

對就是對，錯就是錯
33年的婚姻沒有負責
33年，一個女人的青春年華白白葬送
親戚都跟我說家醜不可外揚
爆意思嘿！姑姑伯伯們～先外揚的人是誰？
這麼正大光明地把小三帶進這個家
雙親還沒離婚，私生子就出現在老家
這不是低調，這不是難堪，這是公開宣告
這根本就是極度羞辱一個女人！我的母親
把她的尊嚴踩在腳下，還吐了一口口水
我母親不菸不酒，沒有不良嗜好
教會的長老，一個人支撐養育一個沒有樑柱的家
這麼無辜的人，你們知道她為什麼沒有放棄嗎？
我的小妹跟我差了十八歲
她誕生以來
我母親每天用禱告與眼淚盼望這個家的完整
祈禱一個迷途之人返家
直到局勢發生不可能轉變

我從小就懂得察言觀色
兩老不說，我始終知道不對勁
我不是傻蛋，好嗎？
我常開玩笑說我是單親家庭
（都對，也都錯。）
父親像鬼魂一樣遊走在房子裡
沒有一句關心，
沒有一句謝謝，
沒有一句「還好嗎？」
他唯一發出的聲音
是大門開啟與關閉的聲音
嘣！一聲。
沒了。
像無聲、冷漠的地獄

很多親戚說：
「嘿！別這樣說，他在外面都稱讚你，說你是他的驕傲！」
倒是想反問
如果今天我是一個普通上班族
年薪不到50萬，過著平凡生活
他還會拿出來當話題嗎？
還會覺得我值得驕傲嗎？
那我母親呢？
一份幫助超過一百個家庭的社工工作
修復分崩離析的家庭，拯救兒童與受害者
高文憑、高情商、身教極好的一個女人
他在外面提過嗎？
驕傲過嗎？
這麼偉大的工作，在他眼裡不值一提。
諷刺的是
拯救別人家庭的女人，卻無力拯救自己的家庭。
那些稱讚與美名
只是為了填補那該死的愛慕虛榮心
滿足這份虛榮的，是老人家的教導
是母親的關心、無限的包容與理解
你在外面提起我的每一個成功
成為你乾杯的理由
成為你豐功偉績的時刻
但事實上
那是狠狠地打了自己重重的巴掌
因為那些榮耀
原來自一個你看不起、你背叛的女人

這篇也送給那些挺他的親戚朋友、叔叔阿姨。
你們的沈默，殺死了我們這一家的未來
祝福與恭喜，等於滅口了我們這一家的存在
這不是家務事
這不是忍一忍就過去
這是犯罪！
這是不公義！
這是背棄承諾！

最後，我想對所有女性，以及曾經被背叛、被忽視、同樣遭受苦難、被要求沉默的人說
不要因為別人的錯，而懷疑自己的價值
妳的付出不是廉價的，妳的青春不是理所當然
當對就是對，錯就是錯
沉默不是美德，忍耐也不是義務
請勇敢為自己發聲
正義或許會晚到，但它值得被守護！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

舞炯恩

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

讀者迴響

