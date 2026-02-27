林宥嘉、周興哲都翻唱過！　超夯短影音神曲原唱要來台灣了

記者蔡琛儀／台北報導

來自香港的當代R&B唱作歌手Gareth.T 湯令山宣布將於5月1日登上Zepp New Taipei舉辦「心零王子 Prince of Nothing」台北站個人演唱會。畢業於伯克利音樂學院的他，自2021年出道後以獨特R&B唱腔與全才製作力迅速竄紅，在串流平台成績更是亮眼。





▲香港當代R&B唱作歌手Gareth.T湯令山再度來台北開唱。（圖／光尚娛樂提供）

他的代表作歌曲〈緊急聯絡人〉於Spotify累積破2600萬次播放，〈用背脊唱情歌〉亦逼近2000萬；短影音神曲〈去北極忘記你〉更掀起翻唱潮，包括林宥嘉、周興哲都唱過，累積超過800萬次串流，展現現象級吸粉實力。

憑藉深厚製作功底，他成為多位頂流歌手欽點合作對象，從為容祖兒打造〈九秒九〉、替鄭欣宜製作〈我地〉，到與MIRROR及Tyson Yoshi合作，跨越多元曲風、精準捕捉歌手特質。

此次巡演主題從「心傷」進化為「心零」，象徵與過往悲傷正式告別。他形容「Nothing」並非一無所有，而是無須證明的自由心境；舞台上也將以全新視覺與編曲呈現，邀樂迷一同見證他的蛻變重生。門票將於3月14日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統。