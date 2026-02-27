快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈再傳喜訊！演員卞約漢與少女時代成員Tiffany正式登記結婚，升格為夫妻。

▲卞約漢和Tiffany登記結婚。（圖／翻攝自Tiffany IG）



卞約漢所屬經紀公司TEAMHOPE今（27日）發出官方聲明表示：「Tiffany與卞約漢今（27日）已在彼此深厚的信任與愛情基礎上完成結婚登記。」

公司也提到，雖然近期接連公開消息，擔心外界可能因此感到疲勞，但兩位演員希望能第一時間將喜訊親自告訴一路以來給予支持與厚愛的粉絲，因此尊重兩人的心意對外說明。

至於婚禮安排，TEAMHOPE表示，目前尚未確定具體時間與地點，未來將審慎考慮以禮拜形式舉行簡單溫馨的婚禮，邀請雙方家人齊聚，在感恩中分享這份喜悅。

聲明中也強調，兩人即將展開人生新旅程，會銘記大家過去給予的應援與愛護，並以更加成熟的姿態回報外界祝福，同時懇請大眾持續溫暖守護，讓他們在愛中穩健前行。

卞約漢與Tiffany因2024年5月公開的韓劇《逆貧大叔》結緣，去年12月公開戀情，當時便透露「以結婚為前提交往中」，獲得粉絲與網友滿滿祝福。兩人此後在公開場合也大方表達對彼此的欣賞與愛意，互動自然甜蜜。

Tiffany曾親筆寫信形容卞約漢是「讓我用更正面、充滿希望的眼光看待世界，帶給我安定感的人」；卞約漢也透過SNS手寫信告白，表示「和她在一起時，會想成為更好的人，只要看到她的笑容，再疲憊的心也會變得溫暖」，字裡行間滿是深情。

如今兩人正式登記成為夫妻，為這段從戲劇結緣的愛情寫下嶄新篇章，也讓外界再度見證韓國演藝圈的幸福喜訊。