黃西田吃剩飯到負債5千萬　從洗碗工變秀場紅咖

出道66年，在台灣走紅超過一甲子的藝人黃西田，本周日(1日)在三立新聞台〈話時代人物〉節目，接受主持人鄭弘儀專訪，外界稱呼黃西田「永遠的小朋友」，77歲外表依舊凍齡，黃西田本名叫黃日平，他笑說取名的時候應該期望「日日平安」，但卻從小過著不平順的人生。父親愛喝酒，田產一塊塊典當出去，母親就替人洗衣煮飯養家，他和弟弟吃的是別人家的剩菜剩飯，「那時候我們很想趕快出外賺錢，所以我小學畢業就不想再念書了」。

黃西田12歲就在路邊小吃攤洗碗，15歲當五金行員工月薪90元，16歲到傢俱店當木工學徒，黃西田說工作會邊聽收音機邊唱歌，「師傅說我的聲音，和當時寶島歌王黃三元很像，偷偷幫我報名電台的歌唱比賽」，每次出場掌聲如雷，一路到決賽唱著〈思念故鄉的情人〉，「我穿我大哥結婚時的雙排扣西裝，像穿布袋一樣很嚇人，光走出來效果很好，大家的掌聲增加我唱歌的信心」，雖然最後陪榜，但他都和人說自己是第四名。

後來有藥廠廠長賞識他的歌聲，邀他當工友、還隨團巡迴唱歌推銷，開啟他到台北試唱〈田庄兄哥〉的機緣，幸運被選中還發片踏入歌壇，「廠長拿唱片給我，我才看到自己被取名叫做黃西田」，簽了唱片合約一年2萬元，黃西田把錢交給父親，「那是我們家最開心的時候，我們阿蓮人都以為我愛國獎券中大獎」。後來北上闖蕩演藝圈，一開始住在舊的台北第二殯儀館旁，每天聽的都是哭聲，窗外常是燒大體的黑煙，後來拍了電影《流浪到台北》當男主角片酬六千，但黃西田因此變成家喻戶曉的明星。

民國70年代，黃西田聽信朋友邀請，投資錄影帶與電影製作最後慘賠，當時負債四、五千萬元，還向地下錢莊借錢，黃西田說「有七、八年表演收入都是抵債，我最感謝楊登魁，最後不知道幾百萬他幫我一次還清，我就簽到他旗下，慢慢唱歌還給他，他還沒收我利息」，當時是歌廳秀的黃金年代，康弘、余天、豬哥亮都是一起共事的藝人，黃西田節目上也說了很多發生在藍寶石的往事。