3月4日星座運勢／獅子紅棕色招財 處女藍灰色投資順
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：和善有吸引力
感情：新朋友好人緣
財運：標的物有價值
幸運色：純白色
貴人：魔羯
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：知曉最新訊息
感情：有結婚的念頭
財運：財富回收增多
幸運色：粉橙色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座 ♎
工作：小事成就大事
感情：認識外國友人
財運：長輩資助現金
幸運色：淡金色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：主宰自己時間
感情：纏綿在浪漫中
財運：買彩券有所獲
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：得到上級信任
感情：桃花機會增多
財運：暗中獲取財源
幸運色：水藍色
貴人：獅子
小人：金牛
處女座 ♍
工作：事業豐富多彩
感情：愛情平順安穩
財運：投資回饋時刻
幸運色：藍灰色
貴人：天秤
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：耐力佳好脾氣
感情：戀愛層次提升
財運：賺取小額買賣
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：做事具有遠見
感情：甜蜜溫馨熱情
財運：交易買賣妥當
幸運色：深黃色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：願意互相配合
感情：愛情際遇不錯
財運：賣方大賺一筆
幸運色：淡綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：付出得到回饋
感情：與異性互動多
財運：額外賺錢機會
幸運色：墨黑色
貴人：射手
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：事業企圖心旺
感情：打扮受人注視
財運：特殊財運管道
幸運色：紅棕色
貴人：處女
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：事情有好發展
感情：曖昧者頻放電
財運：投資目標增加
幸運色：茄紫色
貴人：天蠍
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
