3月3日星座運勢／獅子桃花朵朵開 處女有利相親
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：自信強人緣好
感情：滿心熱情付出
財運：賺取異性錢財
幸運色：嫩绿色
貴人：射手
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：團隊提升士氣
感情：共進浪漫晚餐
財運：買賣藝術獲利
幸運色：灰蓝色
貴人：牡羊
小人：射手
天秤座 ♎
工作：表現熱情大方
感情：伴侶熱情相待
財運：財務規劃得宜
幸運色：琥珀色
貴人：射手
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：績效有所提升
感情：旅行有助感情
財運：洽談合作生財
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：客戶溝通良好
感情：桃花不期而遇
財運：買低賣高獲利
幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：發揮工作才華
感情：今日有利相親
財運：理財事半功倍
幸運色：芥末色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：理性看待事務
感情：心情愉悅舒暢
財運：獲利滿滿入袋
幸運色：金菊色
貴人：天秤
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：謙虛熱忱積極
感情：朋友相處甚歡
財運：兼差多賺財富
幸運色：粉红色
貴人：獅子
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：合群互助合作
感情：甜蜜外出約會
財運：積極工作賺錢
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：主管友善對待
感情：朋友互相幫忙
財運：理性控管支出
幸運色：奶油色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：工作事半功倍
感情：愛情運勢高漲
財運：名利雙收時刻
幸運色：黄绿色
貴人：雙子
小人：處女
射手座 ♐
工作：業績逐漸提升
感情：為愛犧牲奉獻
財運：靠才藝獲利多
幸運色：暗青色
貴人：水瓶
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
