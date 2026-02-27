昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

記者蔡琛儀／台北報導

李子森推出全新翻唱個人單曲〈愛情的騙子我問你〉，選擇向消失27年，如今已出家的金曲歌后陳小雲的台語經典重新詮釋致敬，李子森大膽跳脫傳統編曲框架，以爵士風格重新詮釋，透過薩克斯風的迷人氣息與厚實低音提琴鋪陳節奏，打造出兼具復古與現代感的全新版本。

▲▼李子森翻唱陳小雲〈愛情的騙子我問你〉。（圖／勝駿娛樂提供、翻攝自YouTube）

此次MV再度邀請榮獲2025世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大賽「最佳MV」的導演齋藤良操刀，以趣味又帶點諷刺的敘事手法，讓李子森化身為「愛情照妖鏡」，一一揭發愛情騙子慣用的甜言蜜語與套路行徑。

畫面節奏輕快俐落，卻暗藏犀利觀察，把那些看似浪漫、實則充滿算計的瞬間赤裸呈現。更巧妙的是，MV劇情中將歌曲設定為「全球失戀者互助會」會歌，幽默又寫實的橋段，讓人產生強烈共鳴。

▲▼李子森翻唱〈愛情的騙子我問你〉。（圖／勝駿娛樂提供）

為了強化戲劇張力，李子森在MV中一人分飾三角，並精心更換三套風格截然不同的造型，從冷眼旁觀的揭發者到深陷情局的當事人，層層堆疊角色轉換，用細膩表情與肢體語言撐起整支作品。