3月2日星座運勢／天秤大幅賺錢好時機　天蠍積極奮鬥

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：職場效益提升

感情：肯大方好相處

財運：理性控管支出

幸運色：海藍色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

雙子座 ♊

工作：信念帶動效益

感情：心靈情緒平靜

財運：政府為你加薪

幸運色：藕紫色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

天秤座 ♎

工作：學習效力提高

感情：展現獨特魅力

財運：開始大幅賺錢

幸運色：白銀色

貴人：金牛

小人：射手

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：多閱讀有收穫

感情：分享未來計畫

財運：偏財進帳開心

幸運色：橙黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

金牛座 ♉

工作：化解嚴重衝突

感情：主動負擔家事

財運：花小錢大享樂

幸運色：藍綠色

貴人：魔羯

小人：金牛

處女座 ♍

工作：友善對待同事

感情：精心設計禮物

財運：工作獎金提高

幸運色：橡木色

貴人：牡羊

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：懂得利用資源

感情：認識外國友人

財運：適合高額交易

幸運色：淡粉色

貴人：處女

小人：牡羊

天蠍座 ♏

工作：正確合理判斷

感情：異性緣超級好

財運：積極工作賺錢

幸運色：正紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

雙魚座 Pisces ♓

工作：做好市場調查

感情：舊情人回頭草

財運：交給專業規劃

幸運色：深綠色

貴人：雙子

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：盡力做到最好

感情：桃花多朵朵開

財運：投資穩健成長

幸運色：紫晶色

貴人：獅子

小人：天秤

獅子座 ♌

工作：不急躁有進展

感情：才華吸引桃花

財運：財務規劃得宜

幸運色：奶茶色

貴人：射手

小人：雙子

射手座 ♐

工作：貴人出面幫忙

感情：夫妻恩愛幸福

財運：業務獎金兌現

幸運色：抹茶色

貴人：天秤

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

【走心了】小正太被誤認成妹妹　瞬間破防氣噗噗喊：我不玩了

