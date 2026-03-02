3月2日星座運勢／天秤大幅賺錢好時機 天蠍積極奮鬥
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：職場效益提升
感情：肯大方好相處
財運：理性控管支出
幸運色：海藍色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：信念帶動效益
感情：心靈情緒平靜
財運：政府為你加薪
幸運色：藕紫色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：學習效力提高
感情：展現獨特魅力
財運：開始大幅賺錢
幸運色：白銀色
貴人：金牛
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：多閱讀有收穫
感情：分享未來計畫
財運：偏財進帳開心
幸運色：橙黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：化解嚴重衝突
感情：主動負擔家事
財運：花小錢大享樂
幸運色：藍綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
處女座 ♍
工作：友善對待同事
感情：精心設計禮物
財運：工作獎金提高
幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：懂得利用資源
感情：認識外國友人
財運：適合高額交易
幸運色：淡粉色
貴人：處女
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：正確合理判斷
感情：異性緣超級好
財運：積極工作賺錢
幸運色：正紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
雙魚座 Pisces ♓
工作：做好市場調查
感情：舊情人回頭草
財運：交給專業規劃
幸運色：深綠色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：盡力做到最好
感情：桃花多朵朵開
財運：投資穩健成長
幸運色：紫晶色
貴人：獅子
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：不急躁有進展
感情：才華吸引桃花
財運：財務規劃得宜
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：雙子
射手座 ♐
工作：貴人出面幫忙
感情：夫妻恩愛幸福
財運：業務獎金兌現
幸運色：抹茶色
貴人：天秤
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
