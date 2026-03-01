3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣 水瓶靠創意賺錢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：與人互動和諧
感情：和戀人看電影
財運：運用創意賺錢
幸運色：蕉黃色
貴人：天秤
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：長官願意提拔
感情：適時表達愛意
財運：標的物有價值
幸運色：芋紫色
貴人：天蠍
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：廣招賢能人士
感情：戀人攜手扶持
財運：購物時有眼光
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作有目標感
感情：感情豐富甜美
財運：搞創意收入廣
幸運色：橙果色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座 Taurus ♉
工作：客人回流量多
感情：愛情桃花增加
財運：有利拓展業務
幸運色：可可色
貴人：雙魚
小人：處女
處女座 ♍
工作：懂得讚美誇獎
感情：感情積極付出
財運：偏財運略旺盛
幸運色：茶綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：事業有聲有色
感情：吃喝玩樂變多
財運：高額投資獲利
幸運色：灰黑色
貴人：牡羊
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：有利與人互動
感情：相親遇到正緣
財運：能兼職賺外快
幸運色：茄紅色
貴人：水瓶
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：邏輯推演縝密
感情：沉浸浪漫約會
財運：額外賺錢機會
幸運色：淡金色
貴人：射手
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：技能有望提升
感情：朋友前來相助
財運：財運佳有驚喜
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：與優秀人合作
感情：有望認識正緣
財運：優惠折扣便宜
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：企劃創意十足
感情：曖昧指數攀升
財運：投資有所收穫
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
