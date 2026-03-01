ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳鳳土耳其旅行團挨酸
首波水逆！12星座生存指南
大野智宣佈「嵐解散後退社」！
3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣　水瓶靠創意賺錢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：與人互動和諧

感情：和戀人看電影

財運：運用創意賺錢

幸運色：蕉黃色

貴人：天秤

小人：獅子

雙子座 ♊

工作：長官願意提拔

感情：適時表達愛意

財運：標的物有價值

幸運色：芋紫色

貴人：天蠍

小人：水瓶

天秤座 ♎

工作：廣招賢能人士

感情：戀人攜手扶持

財運：購物時有眼光

幸運色：淺藍色

貴人：金牛

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：工作有目標感

感情：感情豐富甜美

財運：搞創意收入廣

幸運色：橙果色

貴人：雙子

小人：雙魚

金牛座 Taurus ♉

工作：客人回流量多

感情：愛情桃花增加

財運：有利拓展業務

幸運色：可可色

貴人：雙魚

小人：處女

處女座 ♍

工作：懂得讚美誇獎

感情：感情積極付出

財運：偏財運略旺盛

幸運色：茶綠色

貴人：獅子

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：事業有聲有色

感情：吃喝玩樂變多

財運：高額投資獲利

幸運色：灰黑色

貴人：牡羊

小人：金牛

天蠍座 ♏

工作：有利與人互動

感情：相親遇到正緣

財運：能兼職賺外快

幸運色：茄紅色

貴人：水瓶

小人：射手

雙魚座 ♓

工作：邏輯推演縝密

感情：沉浸浪漫約會

財運：額外賺錢機會

幸運色：淡金色

貴人：射手

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：技能有望提升

感情：朋友前來相助

財運：財運佳有驚喜

幸運色：玫瑰色

貴人：處女

小人：巨蟹

獅子座 ♌

工作：與優秀人合作

感情：有望認識正緣

財運：優惠折扣便宜

幸運色：香檳色

貴人：魔羯

小人：天蠍

射手座 ♐

工作：企劃創意十足

感情：曖昧指數攀升

財運：投資有所收穫

幸運色：銀白色

貴人：巨蟹

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

