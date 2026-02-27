ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
白鹿遭跟車動怒下車瞪人
謝金燕「年後急救菜單」曝光
激吻75歲女星被笑工傷！男星按讚遭炎上
告五人斥資破億演唱會...宣布進駐北流：想把奇蹟保存下來

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事」農曆年後再添重磅內容，宣布自2月27日起推出告五人「【MY MAGIC 宇宙超有趣】新世界巡迴演唱會｜2025世運極限版」沉浸式體驗區，將去年高雄世運斥資破億元、吸引逾5萬人朝聖的演唱會製作濃縮重現，透過360度環景投影、雷射與燈光設計，近距離重返宇宙現場。

▲▼告五人「宇宙超有趣」巡演進駐北流。（圖／北流提供）

▲告五人。（圖／北流提供）

回顧世運「極限版」巡演，告五人不僅首度在台灣演唱會啟用無人機秀，更將象徵成團初心的漁船「順德號」真船搬上舞台，搭配7層樓高主舞台、64公尺LED螢幕與500台無人機群飛，創下多項紀錄，也成為樂團重要里程碑。

回想世運現場500台無人機排出的飛碟與哈密瓜手燈，告五人希望能將那個晚上的奇蹟保存下來。他們分享道：「演唱會雖然會結束，但影像與聲音能讓魔法被留存。我們希望歌迷走進展區帶走的是一份『被理解的陪伴』，感覺到自己也是這個宇宙裡重要的一份子，進而獲得面對明天的力量。」

▲▼告五人「宇宙超有趣」巡演進駐北流。（圖／北流提供）

▲告五人「宇宙超有趣」巡演進駐北流。（圖／北流提供）

本次展區精選〈你要不要吃哈密瓜〉、〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉三首作品，打造約20分鐘沉浸體驗。除了北流展區的開幕，他們也預告全新世界巡迴「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」也將跨越墨爾本、紐約、巴黎與倫敦等地，告五人也對新朋友喊話，希望大家從展區開始先感受音樂的「好玩與純粹」，「不用擔心聽不懂或跟不上，只要在某個瞬間被歌詞打動就好。」

告五人

