孫燕姿說到做到！　凌晨無預警「宣布喜訊」：終於完成了

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會即將從3月再次起跑，接續唱響香港、蘇州、吉隆坡、台北等各城市，面對全新場次與舞台規模的前置準備，孫燕姿與導演及製作團隊反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。而她今天凌晨卻無預警推出新單曲〈飛瀑而下〉，讓歌迷又驚又喜。

▲▼ 孫燕姿全新單曲〈飛瀑而下〉 。（圖／Make Music提供）

▲ 孫燕姿推出全新單曲〈飛瀑而下〉 。（圖／Make Music提供）

孫燕姿在農曆年前即預告很快會有新作品與大家見面，果然說到做到，她開心寫：「終於完成了。」她與多年好友陳蔚甄的合作製作展現出流暢的默契；首度攜手的新加坡創作歌手文慧如，一直以孫燕姿為音樂道路的啟蒙，其詞曲以高完成度回應這次合作。

孫燕姿也說，這首歌讓她想起在台上唱歌的感覺，「歌曲本身的生命力總會帶著一種指引，讓我們連結起來的那瞬間，衝動而平靜。我們所有的如果、或許、分叉的結果，各種未知，也不比當下清晰明亮。在失速的界裡，擁抱你，也擁抱自己。」

▲▼ 孫燕姿全新單曲〈飛瀑而下〉 。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿在全新單曲中化身太空人造型。（圖／Make Music提供）

在〈飛瀑而下〉單曲封面中，孫燕姿化身在無重力宇宙的太空人，她有感而發地說：「〈飛瀑而下〉這首歌形容一種最衝動卻又最平靜的感覺。好似答案清晰明亮。它在告訴我們，經歷那麼多無形的或許、如果、分叉的結果，我們切記所有曾經給過自己的微笑與希望。而不管這些勇氣來自於自己、他人還是某一天遇見的陌生人，我們最後在失速的邊界裡，擁抱起自己。」這首歌最終抵達的，並非被他人拯救的時刻，而是一種恍然明白：「原來，一直能接住自己的，正是自己。」

