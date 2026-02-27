ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白鹿遭跟車動怒下車瞪人
謝金燕「年後急救菜單」曝光
激吻75歲女星被笑工傷！男星按讚遭炎上
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳中純 郭碧婷 向佐 林佑星 璟宣 劉雨柔 王瞳 家寧

胡瓜虧「怕你上不去」搶麥　楊烈氣炸吼「都給你們唱就好啦」

記者葉文正／台北報導

華視攜手緯來電視網推出的綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲領銜主持。這次迎來重量級卡司，特別邀請歌壇前輩楊烈霸氣現身，重現經典。楊烈原欲深情獻唱經典神曲〈如果能夠〉，不料才剛開口，胡瓜、歐漢聲和邵大倫便戲癮上身，瘋狂搶麥合唱副歌，害得楊烈幾乎全程淪為伴舞，讓他當場氣到大喊：「從頭到尾都你們在唱就好了啊！」

▲胡瓜(左)展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌(右)火辣互動。（圖／華視）

▲歐弟(左起)胡瓜、楊烈與邵大倫展現歌藝。（圖／華視）

胡瓜不改幽默本色，仍調皮回應：「我是擔心大哥30幾年沒唱歌了，怕他唱不上去啦！」楊烈隨即展現「老當益壯」的實力，現場秀出招牌「含滷蛋」唱腔回擊，用深厚功底證明寶刀未老，逗得全場笑聲不斷。

▲胡瓜(左)展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌(右)火辣互動。（圖／華視）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜(左二起)展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌(右)火辣互動。（圖／華視）

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」眾星雲集，邀來楊烈、曾心梅、黃文星、邵大倫、林雅婷、吳淑敏、鍾采穎、曾宥嘉及人氣女團幽靈水晶等豪華陣容。陳亞蘭現場點名黃文星大展舞技，歐漢聲更爆料曾看過黃文星與兒子挑戰GD舞蹈的影片，對其舞感讚不絕口。黃文星隨即大方秀一段火熱舞蹈，瞬間點燃現場氣氛。自嘲是「OD」的歐漢聲也不甘示弱，祭出獨門「踩到屎」舞步應戰，陳亞蘭更靈機一動在旁即興Rap助陣，兩人一搭一唱「笑」果十足！

▲胡瓜(左)展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌(右)火辣互動。（圖／華視）

▲黃文星(右)特地熱舞。（圖／華視）

熱門古裝單元「現代包青天」本集祭出超狂卡司，邀來《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬鍾欣凌、邱凱偉助陣。兩人一改螢幕形象，挑戰演出惡毒婆婆與無能傻兒子，聯手策畫謀殺案。飾演包青天的陳亞蘭指派胡瓜與歐漢聲喬裝成神醫潛伏搜證，沒想到任務徹底歪樓，「惡婆婆」鍾欣凌一見到胡瓜便雙眼放光，兩人現場展開驚心動魄的「色誘大戰」。胡瓜為達成任務不惜豁出去，展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌火辣互動，犧牲色相的演出讓全場錄影陷入瘋狂。

繼「現代嘉慶君」後難得一見！金鐘視帝陳亞蘭、金鐘視后鍾欣凌再度同台飆戲。兩位實力派演員本次在本次公堂戲中火力全開，不僅演技在線，更放下包袱大玩「諧音梗」對戰，即興火花讓全場工作人員笑到流淚。想掌握更多《週末最強大》的精彩內容，敬請鎖定每週六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；此外，每週六晚間5點於緯來綜合台播出，並於同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

胡瓜楊烈下面一位

推薦閱讀

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

3小時前

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

5小時前

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

21小時前

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

5小時前

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

2/26 10:49

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

7小時前

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

7小時前

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

16小時前

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

22小時前

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

3小時前

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

21小時前

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」　笑喊：這是控糖的福利嗎？

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」　笑喊：這是控糖的福利嗎？

17小時前

熱門影音

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

看更多

【沒危險時爸最危險】兒子坐遙控車裡　爸操控到差點翻車XD

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前51

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

14分鐘前10

黃西田吃剩飯到負債5千萬　從洗碗工變秀場紅咖

57分鐘前0

告五人斥資破億演唱會...宣布進駐北流：想把奇蹟保存下來

2小時前10

孫燕姿說到做到！　凌晨無預警「宣布喜訊」：終於完成了

2小時前20

胡瓜虧「怕你上不去」搶麥　楊烈氣炸吼「都給你們唱就好啦」

3小時前114

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

3小時前1713

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

3小時前0

韓偶像21歲閃婚當爸！　遭前妻控外遇又不給錢

4小時前20

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

5小時前40

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場
    3小時前224
  2. 白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍
    5小時前108
  3. 吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」
    21小時前109
  4. 台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇
    5小時前8
  5. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    2/26 10:496047
  6. 沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」
    7小時前83
  7. 18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」
    7小時前814
  8. 劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲
    16小時前127
  9. 八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」男星跟老婆報備
    22小時前85
  10. 李千娜認遭誤導！片酬全捐出
    3小時前3412
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合