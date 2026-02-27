謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

記者張筱涵／綜合報導

藝人謝沛恩27日在社群平台驚喜宣布喜訊，以一句「Just married 2.26.26 」正式宣告升格人妻，並俏皮寫下「馬年馬上結婚」，甜蜜氛圍藏不住。從曝光的照片可見，她與外籍男友Dana已於2月26日完成登記，正式步入人生新階段。

粉色花海見證幸福 甜蜜對視畫面曝光

從畫面中可見，兩人在台北戶政事務所完成結婚登記，現場有大片粉色花牆與花藝布置營造浪漫氛圍，背板寫著「Xin Yi Taipei」，一旁更擺放著「2026 02.26」的日期牌，紀錄重要時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝沛恩身穿白色長洋裝，手抱淡雅花束，笑容燦爛；Dana則以淺色襯衫搭配卡其長褲現身，兩人不時甜蜜對望，眼神流露滿滿愛意。另一張照片中，兩人於櫃檯前辦理手續，謝沛恩懷中抱著愛犬，氣氛溫馨。家人也到場見證，包括媽媽賴佩霞、家人與親友一同入鏡，留下幸福大合照。

去年10月才被求婚 愛與心碎交織

事實上，謝沛恩早在2025年10月便透露被求婚的消息。她曾感性分享，10月一直是她人生中別具意義的月份——4年前的10月與Dana相遇，1年前妹妹在美國完婚，而同一個月家中15歲愛犬離世，笑與淚交織。

今年10月更是一連串情感起伏。月初父親緊急接受頭部手術，讓全家人一度陷入擔憂；所幸妹妹從美國返台陪伴，父親康復狀況良好，再度傳來爽朗笑聲，讓她形容「像陽光重新照進家裡」。

就在10月24日兩人交往4週年當天，Dana向她求婚成功。然而幸福未滿一小時，便接到16歲愛犬妞妞即將離世的消息。這段經歷讓她深刻體會：「生命總讓笑與淚並肩而行。」她選擇用愛看待一切，也相信恩典會在當下悄悄展開。

星二代背景備受關注 事業愛情雙收

謝沛恩出道以來憑藉《波麗士大人》等戲劇作品累積實力與口碑，加上母親為混血女星賴佩霞、大嫂是隋棠，家族背景備受關注。不過她始終低調經營感情，如今正式宣布完婚，獲得粉絲與親友滿滿祝福。