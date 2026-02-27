李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

記者蕭采薇／台北報導

李千娜參與改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，事後因一句「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發軒然大波。她事後回應，在殺青酒記者會後，才驚覺劇組「根本沒有取得家屬授權」。李千娜27日再發出聲明，表示深怕對林義雄先生及受害者家屬造成二次傷害，宣布將對製作方提出刑事告訴，並硬起來要求「全數刪除」她的演出畫面，同時將該片全數片酬捐給慈林基金會。

▲《世紀血案》殺青記者會上，李千娜（中）發言燒出整起事件。（圖／記者周宸亘攝）

白紙黑字全是假！李千娜慘遭劇組「保證」蒙騙

李千娜透過律師函和聲明指出，當初在簽訂演員聘用合約時，製作方「白紙黑字」明確保證已經取得合法授權。沒想到直到殺青酒臨時記者會結束後，經民眾查證才發現劇組根本是「先斬後奏」，在未獲授權的情況下就硬拍，令她很痛心。李千娜表示，所有演員與工作人員都是在相信劇組的基礎下參與，如今真相大白，讓她深感可能無意間對林家血案倖存者與家屬造成了難以抹滅的二次傷害。

硬起來提告！要求「全數刪除畫面」不准使用肖像

面對製作方蓄意隱瞞、導致演員名譽受損並產生重大財產損害，李千娜決定依法撤銷演出合約，更在民事上強硬要求製作公司「必須刪除《世紀血案》中含有李千娜畫面的全部內容」，並且嚴禁劇組未來使用她的姓名、肖像與聲音。此外，她也將對相關人士正式提出刑事告訴，選擇正面迎戰司法程序。

▲李千娜初五開工，失言後首露面瘦了一大圈。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

遭導演話術誤導！捐出全額片酬盼彌補過錯

為何當初會接演？李千娜在聲明中表示，開拍前導演徐琨華與製作人郭木盛曾向她強調，這部作品是呈現「正義與希望」，讓她誤以為角色是著重在情感與家庭面向，這份「誤導」也間接造成了她後續對外的發言有所偏差。

李千娜坦言已經開始深刻檢視並反省自身的言行，未來將全力配合司法調查。為了彌補無意間造成的傷害，她已將《世紀血案》的「全額片酬」捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會，期盼能用實際行動表達歉意，未來也會繼續為社會帶來正向影響。

▲李千娜將該片全部片酬捐出予慈林基金會。（圖／劇樂蹦娛樂提供）