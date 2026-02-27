韓偶像21歲閃婚當爸！　遭前妻控外遇又不給錢

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團U-KISS出身的東澔近日遭前妻A某透過社群平台爆料，指控他婚內外遇、未支付養育費，雙方隔空交火，引發外界關注。對此，東澔26日兩度發文強硬反擊，否認所有指控，並表示將以散布不實與毀謗為由提出刑事告訴。

▲東澔已退出演藝圈13年。（圖／翻攝自Instagram／shinkun_dongho）



前妻指控外遇、欠養費 公開發文掀波

A某於25日在社群發出長文，點名東澔在孩子面前說她壞話，並指控他扭曲過往事實。她更強調，婚姻破裂的主因是東澔在婚內不忠，並質疑他未支付養育費，卻將金錢花在他人身上，甚至附上疑似相關社群貼文截圖作為佐證。

此外，A某也提及婚姻期間所經歷的種種問題，稱未收到應得的養育費與精神賠償金，並放話「要告就告」，態度強硬。

東澔兩度發聲 否認所有指控

對此，東澔26日透過個人社群平台連續發布兩篇長文回應。他表示，兩人如今都是素人，家務事本不該被公諸於世，質疑前妻主動將私事公開，「是妳先開始把事情公諸於眾」。

針對前妻指控，東澔嚴正否認，直言「沒有外遇，探視權、養育費、家暴等都是虛假事實」，並強調將以散布不實與名譽毀損為由提起刑事告訴。他也批評對方在發文後將帳號轉為非公開，「既然要爆料，為何又躲起來」，並表示自己過去一直隱忍，但「現在已無法再忍」。

目前雙方針對養育費支付、探視安排與私生活等問題各執一詞，是否進一步進入司法程序仍有待觀察。

▲東澔聲明。（圖／翻攝自Instagram／shinkun_dongho）



21歲閃婚當爸 婚姻3年告終

東澔2008年以U-KISS成員身分出道，曾以〈Man Man Ha Ni〉、〈Neverland〉等歌曲走紅，2013年退出團體並暫停演藝活動，之後以DJ身分及經商為主。他於2015年與年長一歲的圈外女性結婚，2016年迎來兒子，不過婚姻僅維持3年便畫下句點。此次雙方再度於社群掀起爭議，也讓外界再度關注其私生活動態。