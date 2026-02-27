反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

記者張筱涵／綜合報導

藝人潘慧如日前宣布，將結束斥資千萬元打造的寵物旅館，消息一出引發外界熱議。而她目前人在日本宮古島旅行，27日於社群平台發文吐露心聲，除感謝外界支持，也正面回應部分不實指控，強調自己投身動保公益多年「從未收取任何一塊錢」。

▲潘慧如目前人在宮古島。



宮古島發聲 感謝支持也心疼經紀人

潘慧如以「宮古島的第一個早晨，早安」為開頭，透露前一天忙於行程，幾乎沒有時間滑手機、看新聞或回覆留言，只知道經紀人的手機訊息量早已「大爆炸」。她心疼表示，經紀人一邊拍攝、一邊剪輯，還要處理大量湧入的訊息，「真的辛苦他了」，直到回到飯店後，她才看到更多關於旅館休業的新聞，以及網友滿滿的留言。

對於外界的關心與鼓勵，潘慧如表示，每一則加油打氣都有看到，雖然訊息量龐大，無法逐一回覆，但「每一句祝福都深藏在心裡」，感謝大家成為後盾。

駁斥「黑心代言」指控 強調從未收公益費用

不過，潘慧如也提到，經紀人發現少數惡意中傷的發文與留言，例如指控她「替黑心助糧廠商代言，不知賺多少代言黑心錢」等不實內容。對此她嚴正駁斥，強調相關說法已涉及毀謗，「請法律責任自負，也請自重」。

潘慧如進一步說明，只要是與毛孩公益相關、對動物有幫助的邀約，她向來都是一口答應、盡力配合，且自出道以來，參與的每一場公益活動「從未收取任何一塊錢」。她坦言，推動動保議題需要願意投入資源與時間的人，若每次熱心付出都換來無端指控與惡意揣測，「真的會讓人感到寒心，也會讓更多想伸出援手的人望而卻步」。

▲潘慧如愛護狗狗。



喊話外界保有尊重 雨天繼續旅程

最後，潘慧如寫下「善良是一種選擇」，希望在不同立場之中，仍能保有最基本的尊重。她也向支持者喊話，表示會持續往更好的方向前進，讓自己更有能力去做真正對浪浪有幫助的事。

【潘慧如臉書全文】

宮古島的第一個早晨，早安

昨天整天沉浸在行程中，幾乎沒有時間滑手機、看新聞或回覆留言，只知道經紀人的手機訊息量早已「大爆炸」。

看著他又要拍攝、又要剪輯，還要處理排山倒海的訊息，真的辛苦他了。

直到昨晚回到飯店，才看到更多旅館休業的新聞，以及滿滿湧入的留言。

關於支持：點滴在心

謝謝大家給我的加油與鼓勵，每一條留言我都有看到。

目前訊息量確實龐大到無法一一回覆，但我將每一句祝福都深藏在心裡，真的很感謝你們成為我的後盾。

同時，經紀人也看到了少數惡意中傷的發文與留言，例如指控我「替黑心助糧廠商代言，不知賺多少代言黑心錢」等不實內容。

這類說法已嚴重涉及毀謗，請法律責任自負，也請自重。

在此我也必須嚴正說明：

只要是與毛孩的公益活動、對毛孩有幫助的邀約，我向來是一口答應，盡力配合。

且出道迄今，所有參與過的每一場公益活動，我從未收取任何一塊錢。

善良是一種選擇

推動動保議題，需要的是願意站出來投入資源與時間的人。

如果每一次的熱心付出，換來的都是無端指控與惡意揣測，真的會讓人感到寒心，也會讓更多想伸出援手的人望而卻步。

我始終相信，善良是一種選擇。

希望在不同的立場中，我們依然能保有最基本的尊重。

無論如何，謝謝始終支持我的你們。

我會繼續往更好的方向前進，讓自己更有能力，去做真正對浪孩有幫助的事。

現在準備出發，繼續我的宮古島行程了。

只是今天是雨天

Chao.