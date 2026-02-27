ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳隨意錄節目太拼命「踉蹌跌倒」
《後宮甄嬛傳》3大處世哲學！
劉雨柔遭疑無分擔壓力「深夜發聲」
激吻75歲劉曉慶被笑工傷！小30歲C咖男主角「按讚遭炎上」　網怒砲轟

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星劉曉慶出道多年，擁有不少經典作品，已經75歲的她仍持續演戲，近日更跨足短劇圈，在短劇《錦繡安然》中飾演女主角，因劇情關係再扮少女，和小30歲的男主角有親密吻戲，片段曝光後引來酸民嘲笑「男主角有工傷」，男主角還被發現按了該留言讚，遭網友群起砲轟。

男星金珈在《錦繡安然》飾演男主角，首度和老戲骨劉曉慶搭戲，甚至還有激吻戲碼，有酸民看完影片後回覆他：「你這是工傷。」他則是被發現默默按讚，還回了一個笑哭的表情符號，遭外界抨擊「不尊重前輩和專業」，對此，他立即對外解釋是「手誤」，並關閉留言區避免更多爭議。

▲跟劉曉慶拍吻戲被笑，男主角按讚炎上。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，許多網友對金珈的解釋並不買單，認為他沒有尊重搭檔，紛紛砲轟「能搭上劉曉慶就該燒香了行嗎」、「到底能不能對劉曉慶咖位有一定覺悟阿」、「劉曉慶年輕時候可是大美人呀」，而劉曉慶未對相關爭議做出回應，反而高EQ說：「（我）現在正是闖事業的年紀。」

▲跟劉曉慶拍吻戲被笑，男主角按讚炎上。（圖／翻攝自微博）

劉曉慶向來不避諱談論年齡問題，這次她首度跨足短劇，還以75歲的年紀重新挑戰少女角色，在劇中飾演名為「蘇婉清」的角色，因家族蒙冤而奮起復仇，劇組採用了柔光濾鏡來弱化年齡痕跡，她和男主角相差45歲的年齡差也引發了熱烈討論。

▲跟劉曉慶拍吻戲被笑，男主角按讚炎上。（圖／翻攝自微博）

▲劉曉慶扮少女。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉曉慶錦繡安然

