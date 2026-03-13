ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡阿嘎福岡遇暖心運將
星巴克限時買一送一！
愛莉莎莎整型「術後模樣曝光」
出道14年持續進化！　SJ D＆E展現「Keep Going」不朽精神

記者張筱涵／綜合報導

SUPER JUNIOR-D&E是韓團SUPER JUNIOR的第五個官方子團體，由同為1986年生、隊內舞蹈擔當的東海與銀赫組成，以兩人名字的英文首字母「D」與「E」命名。團體於2011年12月16日在韓國以單曲〈Oppa, Oppa〉正式出道，隔年4月4日進軍日本，至今已迎來出道14週年（韓國）與13週年（日本），是SUPER JUNIOR子團中活動最為穩定且活躍的代表之一。

▲D&E。（圖／翻攝自IG／D&E）

從「東海&銀赫」到D&E

事實上，在2013年發行〈Still You〉之前，兩人並沒有明確的團名，外界多以「東海&銀赫」或粉絲暱稱「銀海」稱呼。直到2014年隨著日本正規專輯發行與全國巡演展開，「SUPER JUNIOR-D&E」之名才正式確立，粉絲間也暱稱他們為「D&E」。

兩人的合作最早可追溯至SUPER SHOW巡演舞台。從《SUPER SHOW 3》的〈I Wanna Love You〉小分隊舞台嶄露頭角，到《SUPER SHOW 4》帶來〈Oppa, Oppa〉後獲得SM創辦人李秀滿提議正式組成子團，D&E於2011年底發行數位單曲後展開活動，為SUPER JUNIOR子團版圖再添一筆。

▲D&E。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）

舞蹈出身，卻以「歌聲」證明自己

東海與銀赫原本在團內以舞蹈與Rap見長，在K.R.Y.（圭賢、厲旭、藝聲）等「怪物級主唱」光芒下，歌唱實力較少被聚焦。然而在團體成員陸續入伍期間，兩人於正規7、8輯中大量分擔主唱任務，實力顯著成長。

東海擁有辨識度極高的獨特唱腔，銀赫則以高音假聲與細膩聲線見長，在舞曲中展現不同於K.R.Y.的色彩，也多次參與和聲與背景合唱。雖然是舞蹈Line出身，但兩人曾笑說「D&E的魅力其實是主唱」，這份自信也成為子團最鮮明的特色。

10週年里程碑與全球巡演

2021年迎來出道10週年，兩人推出首張正規專輯《COUNTDOWN》，東海與銀赫更分別發行個人數位單曲〈California Love〉與〈be〉預熱，主打歌〈ZERO〉象徵全新起點。同年開設網路電台節目《댸니쇼》，展現更多元面貌。

2023年起，D&E展開規模盛大的全球巡演《DElight Party》，從首爾出發，橫跨台灣、香港、東南亞、澳洲、加拿大、墨西哥、智利、日本等多地，足跡遍及亞洲、大洋洲與美洲，展現長年累積的海外號召力。

自立門戶，開啟第二篇章

東海與銀赫2023年離開SM娛樂，成立由兩人共同擔任代表的「ODE Entertainment」，D&E也自然轉至新公司旗下發展，並另行募集專屬粉絲名，象徵更獨立自主的音樂旅程，並於2024年3月推出第五張迷你專輯《606》，9月發行第六張迷你專輯《INEVITABLE》，隨後展開第三次亞洲巡演《ECLIPSE》，並於11月推出改版專輯。同年12月在首爾舉辦粉絲派對《Jingle Jingle!》，持續與粉絲緊密互動。

「李氏Duo」的長跑默契

因兩人本名皆姓李，粉絲也暱稱他們為「李氏Duo（이씨 듀오）」。從巡演舞台上的玩笑互動，到歷經軍白期、公司變動與產業變局仍並肩前行，D&E始終以「Keep Going」為精神標語，正如他們在演唱會Intro中唱的那句：「東海，銀赫Keep Going！」

出道超過14年，SUPER JUNIOR-D&E不只是團體中的舞蹈王牌組合，更是以努力與默契證明自己的長青子團。從日本市場的穩健經營，到韓國專輯的一位榮耀，再到自立門戶後的全新篇章，D&E的故事仍在持續書寫中。

