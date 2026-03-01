2026年4月韓星來台應援投票！溫流、Apink接力來台　名單一次看

記者張筱涵／綜合報導

粉絲窩（FansWorld）正式推出【粉絲窩「2026年04月來台韓星」應援票選活動】，只要在活動期間內為您心儀的偶像送出愛心，獲得第一名的巨星將享有「粉絲窩 Facebook 專頁橫幅」的專屬榮耀，還能登上擁有400萬粉絲追蹤的《ETtoday星光雲》推坑專題報導，讓更多人看見偶像的舞台魅力！

今年四月的台灣，即將被強大的韓流能量全面攻佔，從月初到月底皆有重量級藝人輪番來台開唱與見面，讓粉絲的行程表滿檔！本月韓流攻勢由四月三日的溫流（ONEW）見面會於台大體育館揭開序幕，四月四日更是超級熱門日，三組大咖接力登場，包含在花漾展演空間舉辦見面會的趙炳圭、空降高雄流行音樂中心舉辦演唱會的OURS（李昇基×李洪基），以及將在新北市工商展覽中心開唱的MONSTA X。

進入四月中旬，經典女團Apink預計於十一日與粉絲溫馨相見，而月底的韓流氣勢更是直接衝上頂點，二十四日至二十六日由CxM在高雄巨蛋掀起高潮，二十六日當天，ONEWE與FIFTY FIFTY也將分別在Legacy TERA與Zepp New Taipei帶來精彩演出，這波春季韓流浪潮絕對不容錯過。

活動名稱：粉絲窩「2026年04月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2026年04月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至2026年03月26日23:59止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

2.投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

3.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

時間 來台藝人 活動 4/3 溫流（온유） 見面會＠台大體育館 4/4 趙炳圭 見面會＠花漾展演空間 4/4 OURS (李昇基×李洪基) 演唱會＠高雄流行音樂中心 4/4 MONSTA X 演唱會＠新北市工商展覽中心 4/11 Apink 演唱會＠高雄流行音樂中心 4/24-26 CxM 演唱會＠高雄巨蛋 4/26 ONEWE 演唱會＠Legacy TERA 4/26 FIFTY FIFTY FANCON＠Zepp New Taipei

【關於Fansworld粉絲窩】

——追星族的世界，所有粉絲的家——

