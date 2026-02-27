ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

沈玉琳住院接受治療8個月，3月4日復工。 （翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

圖文／鏡週刊

沈玉琳罹患血癌住院8個月，日前宣布4日現身宣傳公視台語台《黑白威廉Fighting》（原名《雙面威廉》）。本刊同時掌握內幕，外界以為沈玉琳就如先前揣測將在元宵節後全面復出，不過消息人士透露，他僅是暫向醫院請假外出工作而已，快閃露面之後還得再度回到病房生活。

住院期間，沈玉琳暫停所有節目主持工作及商業活動，全心投入化療與休養，但他早在去年七月底入院前就接下《黑白威廉Fighting》（原名《雙面威廉》）的主持工作，且節目也在他病發前完成錄製，原本排定去年下半年播出。沒想到沈玉琳突發病，節目播出計畫也因此緊急喊卡。公視台語台考量他的健康狀況，延後播出，讓他能安心養病，並等待最佳狀態再與觀眾見面。

親自發聲　出院倒數

沈玉琳（右）住院期間，好友潘若迪（左）經常探視打氣。 （翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

▲沈玉琳（右）住院期間，好友潘若迪（左）經常探視打氣。 （翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

據悉，沈玉琳對這次重回節目相當重視，不僅特別向醫院請假，以確保身體負荷可控，還會出席記者會宣傳。之前業界盛傳沈玉琳將在元宵節後復出，而《黑白威廉Fighting》的記者會確實也在元宵節後的3月4日，只是本刊接獲消息，沈玉琳其實還沒準備好能完全回到主持工作崗位，當天宣傳後就得回到醫院繼續病房生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈玉琳接下《黑白威廉Fighting》主持棒，原搭檔威廉卻因閃兵案而丟工作。（鏡報提供）

▲沈玉琳接下《黑白威廉Fighting》主持棒，原搭檔威廉卻因閃兵案而丟工作。（鏡報提供）

與此同時，製作單位強調，《黑白威廉Fighting》延後播出，主要是出於對主持人健康的考量，此次復出行程也被視為他重返演藝圈的暖身。日前本刊傳訊給沈玉琳，關心他的身體狀況，對於何時出院，沈玉琳回覆：「謝謝關心，目前還沒出院，不過快了！」

請假回家　圍爐團圓

沈玉琳（右）與《11點熱吵店》製作人（左）開會，復工時間點備受矚目。 （翻攝自《11點熱吵店》臉書）

▲沈玉琳（右）與《11點熱吵店》製作人（左）開會，復工時間點備受矚目。 （翻攝自《11點熱吵店》臉書）

除了《黑白威廉Fighting》，沈玉琳主持的TVBS《11點熱吵店》與東森超視《女孩好野》也陸續傳出開始接觸沈玉琳的消息。據了解，《女孩好野》是外景節目，製作單位擔心他出外景錄影，體力負荷過大，因此同步安排梁赫群等主持人代打上陣。至於《11點熱吵店》，外界傳出元宵節後復工，但電視台表示尚未有進一步消息，一切仍需評估沈玉琳身體狀況後再做打算。

沈玉琳住院長達8個月，全心配合醫療團隊積極治療，雖已完成4次化療，病情穩定卻尚無法出院。農曆年前，為了返家與家人圍爐，沈玉琳在除夕夜向醫院請假回家與妻小共享年夜飯；身邊人士透露，沈玉琳對於回歸螢光幕充滿期待，但也相當謹慎，力求兼顧健康與工作，家人及好友則希望外界能給予沈玉琳更多空間與祝福，讓他在健康的前提下，慢慢回到熟悉的主持舞台。

擔心沈玉琳（左三）復工體力負荷大，《女孩好野》製作單位也接洽替代主持人，替補上陣。（東森超視提供）

▲擔心沈玉琳（左三）復工體力負荷大，《女孩好野》製作單位也接洽替代主持人，替補上陣。（東森超視提供）


