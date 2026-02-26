劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2025年7月嫁給職籃球星胡凱翔，同月平安生下女兒「小花生」，新婚8個月的小倆口昨（25）日被週刊爆料關係疑似亮紅燈，友人爆男方酒後吐露「想離婚」念頭，且多次發生爭吵。消息曝光後，引發討論。為此，劉雨柔稍早再度透過社群發聲了！

▲劉雨柔被傳婚姻亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔以「壓力」為題發文，坦言經過前一天的爆料風波後，自己想了很多，同時也無奈地拋出疑問，好奇在這世上「誰活著沒有壓力？」更讓她感到不解的是，事件竟延伸出「為什麼女生不用分擔壓力」的質疑。至於目前的家庭狀況及分工，劉雨柔表示自己不僅是「24小時無後援的帶孩子」，每天還得擠出時間想辦法工作賺錢。

劉雨柔進一步細數家庭開銷，包含每個月必繳的「房貸、生活開銷、小孩開銷」，甚至連「勞健保、保險」等雜支，全都是由她負責，為此她無奈直呼：「基本上家裡看得到的和那些隱形的家務活，也是我在做的，所以都已經做到這個地步了，還算是沒有分擔壓力嗎？」

▲劉雨柔發文。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔認為自己不虧欠任何人，相反地，她覺得那些看不清別人家庭狀況的閒人，意見總是特別多。最後，劉雨柔強調，婚姻中誰狀況好就多付出，自己不覺得委屈，更不覺得這樣的壓力，值得拿上檯面邀功，「不過既然此等友人如此好奇，外加打抱不平，那我也只好藉此澄清一下，我不只分擔壓力，甚至已經一肩扛起所有壓力了。」