陳隨意錄《綜藝一級棒》太拼命！　踉蹌跌倒臉色發白「內幕曝光」

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》本周六（28日）新一集播出充滿濃厚異國風情，歌手連服裝都用心搭配。這集節目主打「彼時彼日彼年ㄟ青春」，歌手也輪番演唱好幾首日語歌，陳隨意、沈建豪、吳俊宏帶來〈惱人的秋風〉，服裝風格走貓王路線。唱跳過程陳隨意一度雙眼冒血絲，簡直用老命在拚搏，最後一個動作還踉蹌跌倒在地，臉色發白，就連已經表演結束，還是狂冒汗。

▲陳隨意（中）錄影體力透支 重現高凌風唱跳臉色慘白。（圖／中視提供）

陳隨意拼盡全力演出，錄影當場臉色發白，據悉是因為他前一天才錄完外景節目《飢餓遊戲》，接連錄影又挑戰唱跳，體力透支。另一組，許志豪、陳孟賢、李子森合唱〈夏天的浪花〉，也向當年在歌壇紅及一時的青蛙王子高凌風致敬，亮片黑色西裝搭配白手套，造型神似麥可傑克森，唱跳氣勢十足。

另外，吳欣達更以改良式和服造型登場，不料評審紀明陽一看便笑說像「泰國洗」；見吳俊宏也穿著日式和服，康康便解釋：「那個叫泡溫泉，泰國洗跟泡溫泉價錢差很多喔！」歪樓發言全場笑炸。吳申梅演唱〈水車姑娘〉，一身採茶姑娘打扮，卻搭配厚底高跟鞋，畫面「不協調」，也引起康康笑虧像「踩高蹺」。