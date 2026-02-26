吳中純罹癌辭世！　廖筱君憶30年交情「她私下暖舉曝光」

記者孟育民／台北報導

資深媒體人廖筱君今（26）日出席紀錄片《韌性之島 台灣紀實》發布記者會，時隔25年重返民視，擔任製作人兼主持人。談及前中天主播吳中純25日因淋巴癌辭世、享年56歲的消息，她難掩不捨之情，回憶兩人長達30年的情誼。

▲廖筱君民視開新節目。（圖／記者周宸亘攝）

廖筱君表示，兩人都曾在民視共事，在她眼中，吳中純向來開朗樂觀，也相當注重養生。得知對方罹病後，好友們在群組裡不斷為她祈禱。後來看到吳中純女兒分享親吻母親的照片，她更是心疼不已，直言至今仍難以相信對方會如此突然離開。

她回憶，大約三年多前兩人還曾在民視退輔會活動上碰面，當時吳中純精神狀態良好，完全看不出異樣。想到往事更添感慨，當年她剛生下雙胞胎兒子時，吳中純還開心地把家中的溜滑梯送給她，這份溫暖至今難忘。

▲廖筱君回憶和吳中純交情。（圖／記者周宸亘攝）

談及此事，廖筱君也感嘆生命無常。她坦言，新聞工作長期處於高壓環境，自己也曾因工作壓力出現睡眠困擾，如今更深刻體會健康的重要性，「再忙都不能忽略身體的訊號。」字裡行間流露對好友的思念，也提醒大家珍惜當下。