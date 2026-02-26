家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」　笑喊：這是控糖的福利嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，日前她更被男方指控，一家人的調解進度為0，引發熱議。為此，家寧仍繼續經營社群，今（26）日更發文透露，自己在運動完後竟被路人搭訕。

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧發文分享自己正在進行的控糖挑戰，同時也透露目前的挑戰進度已經來到了第五天，就在她剛結束運動行程後，當時戴著帽子及口罩，自認處於一個超級邋遢的狀態時，沒想到走在路上竟然被一名陌生男子搭訕。為此家寧表示，對方不但沿路追上來問她的IG，甚至還說她走太快了，「戴著耳機完全沒聽到他在叫我。」



▲家寧被搭訕。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

面對突如其來的搭訕插曲，家寧笑稱：「這就是控糖的另外一種福利嗎？原來腳步變輕盈是真的。」最後，她也在文末公開控糖的挑戰項目，規定自己每天喝2000c.c的水，其次是維持足夠的日常活動量，要求自己每天走一萬步。而在飲食方面更是痛下決心，嚴格規定自己絕對「不喝有糖飲料、餅乾、糖果、甜點。」