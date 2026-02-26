暴瘦9公斤！蜜拉喬娃維琪「愛女遭綁架」　化身最強老媽血洗黑幫

記者蕭采薇／綜合報導

《惡靈古堡》動作女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）霸氣回歸！距離《惡靈古堡6：最終章》睽違十年，她再度獨挑大樑，在動作鉅片《72小時即刻救援》中化身護女心切的前特種部隊成員。面對愛女慘遭綁架，她被迫重出江湖，殺入地下犯罪世界展開殘酷血洗！超狂的「拳拳到肉」復仇爽度，絕對能讓影迷腎上腺素狂飆。

▲《72小時即刻救援》蜜拉喬娃維琪狂瘦9公斤對抗人口販子。（圖／車庫娛樂提供）

睽違10年獨挑大樑！狂瘦9公斤對抗人口販子

[廣告]請繼續往下閱讀...

《72小時即刻救援》由《天眼救援》頂尖團隊操刀，蜜拉喬娃維琪在片中隻身對抗整個人口販運集團，飛車、槍戰、近身肉搏樣樣自己來。現年50歲的她坦言，這絕對是她參與過「最困難的製作之一」。

「我自己有三個女兒，其中一個和我在電影裡的女兒年紀相仿。」蜜拉喬娃維琪感性表示，每天在片場都要承受「失去女兒」的極端恐懼，情緒上備受折磨。為了完美呈現前特種部隊的精實體態與高強度動作戲，她更為此魔鬼訓練，狂瘦了20磅（約9公斤），堪稱好萊塢最猛的「最強老媽」。

▲《72小時即刻救援》蜜拉喬娃維琪被迫重出江湖，殺入地下犯罪世界展開殘酷血洗。（圖／車庫娛樂提供）

拒絕假動作！專攻死穴「真實還原一招斃命」

對於動作戲的編排，蜜拉喬娃維琪有著絕對的堅持！她費盡心思構思各種能真實反制歹徒的招數，「如果現實世界做不到，那我就不想拍！」她霸氣透露，片中的武打完全著重於關節與死穴的攻擊，「在軍隊裡，你能學會如何一招制敵，知道該抓住哪裡，知道該如何解除武裝。」超寫實的暴力美學，保證讓觀眾看了痛感滿分。

▲《72小時即刻救援》蜜拉喬娃維琪為救愛女，深入地下黑幫。（圖／車庫娛樂提供）

父母最深層的惡夢！化身復仇戰神狂虐歹徒

談到為何接演這部題材沉重的電影，蜜拉喬娃維琪直言，人口販賣是一個長期被忽視且讓人極度不適的議題。雖然故事背景黑暗，但這同時也是一部能大大滿足幻想的「復仇爽片」。

▲《72小時即刻救援》蜜拉喬娃維琪飾演前特種部隊成員。（圖／車庫娛樂提供）

她直言：「這部電影是每個父母最可怕的惡夢！但同時，它也讓人感到非常痛快，因為它呈現出每個父母都幻想過、要對那些傷害自己孩子的人所做的一切。看著角色親手追捕這些人並伸張正義，對我來說意義重大。」《72小時即刻救援》將於3月13日全台電影院震撼上映。