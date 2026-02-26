真田廣之怒吼「給我過來」！《真人快打II》血腥回歸　《黑袍》男星重磅加盟

記者蕭采薇／綜合報導

全球狂熱粉絲敲破碗的遊戲改編神作終於回來了！最新續集《真人快打 II》（Mortal Kombat II）首支預告震撼曝光。不僅首集班底全數回歸，更狂的是，剛以神劇《幕府將軍》包辦金球獎視帝與最佳男配角的日本巨星真田廣之、淺野忠信也霸氣重返戰場！當真田廣之飾演的「魔蠍」在畫面中發狂怒吼出經典名言「給我過來！」（Get over here!）時，壓迫感十足的駭人殺氣，瞬間讓全網影迷集體暴動。

▲《真人快打 II》飾演「波佐治半藏／魔蠍」的金球獎視帝真田廣之（中），展現壓迫感十足的殺氣。（圖／華納提供）



粉絲敲碗成功！「強尼凱吉」正式參戰 卡司陣容超華麗

[廣告]請繼續往下閱讀...

首集《真人快打》在 2021 年上映時，以超高還原度在爛番茄影評網拿下 85% 的爆米花高分。這次續集火力全開，粉絲熱烈期盼的遊戲經典角色「強尼凱吉」與「琪塔娜」終於在大銀幕正式亮相！

其中，備受矚目的過氣好萊塢演員「強尼凱吉」，找來在超夯影集《黑袍糾察隊》中人氣爆棚的男星卡爾艾本（Karl Urban）飾演。在淺野忠信飾演的「雷電大人」徵召下，他將從地球驚險穿越至異世界，與「科爾楊」、「劉康」、「刀鋒索尼婭」、「避寒」等熟悉面孔，共同對抗紹康的黑暗統治，展開一場毫無保留的終極死鬥。

▲影集《黑袍糾察隊》男星卡爾艾本在《真人快打 II》飾演過氣演員強尼凱吉。（圖／華納提供）

刀刀見骨不囉嗦！血腥終結技全開「準備看他們被撕裂」

《真人快打 II》由溫子仁（James Wan）擔任製片、賽門麥奎德（Simon McQuoid）回歸執導，原汁原味延續了遊戲與前作最招牌的「血腥暴力」奇幻調性。劇組保證，這次絕對拍出「拳拳到肉、刀刀見骨」的超瘋狂廝殺場面！

當經典角色們帥氣施展專屬的超殘暴「血腥終結技」（Fatality），並喊出「好戲登場」、「給我過來！」、「終結他！」（Finish him!）等招牌口頭禪的瞬間，保證一秒將觀眾拉回那個令人腎上腺素狂飆的殘酷世界。《真人快打 II》全片以 IMAX® 特製拍攝，預計將於今年 5 月在台以 2D、IMAX、4DX 等全規格盛大同步上映。