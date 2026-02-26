沈玉琳戰勝血癌！光速接新節目「首公開露面」　確定回歸螢光幕

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳在去年7月傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，後來證實罹患白血病（血癌），目前結束第四療程，專心養病。如今他確定復工，今（26）日傳出好消息，接下公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》，將和阿喜、夏語心、海產搭檔主持，並於3月4日出席記者會，身體狀況似乎已穩定不少。

▲沈玉琳確定回歸主持。（圖／公視台語台提供）

公視台語台表示，「沈玉琳在籌備這個節目之初，就很盡心盡力全心投入這個節目，在錄製過程，整個團隊充滿了笑聲、歡樂，充滿了沈氏荒謬娛樂的精彩效果。後來在不幸生病之後，雖然人在醫院中，也還是關心著這個節目，所以他的徒弟跟好友們，都力挺沈玉琳來代班主持。沈玉琳在病情比較穩定之後，並爭取醫生的同意，在《黑白威廉fighting》的開播記者會現身，跟大家見面。至於他的後續動向，將由沈玉琳本人回答。」

事實上，沈玉琳先前就有向外界分享近況，過年期間也有出院陪伴妻小：「出院後每個月回診一次，主要就是驗血看報告，生活飲食沒有特別限制，就是睡眠品質要好，營養要均衡，現在體重比剛住院時足足胖了8公斤，因為老婆每天都會帶大餐來吃。工作安排在元宵節過後，心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息。」