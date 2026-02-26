王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

記者黃庠棻／台北報導

台灣搖滾團體「霸氣樂團（87 Band）」迎接2026全新年度，主唱于浩威、王瞳、小頭、阿修羅四位成員特別找來知名台灣設計師黃秀瑾，量身打造全新視覺形象。這次造型大膽打破過往純搖滾的框架，將客家傳統文化「方口獅」圖騰融入當代俐落剪裁，展現出「為愛而聲．獅吼守護」的強大氣場。

▲霸氣樂團于浩威、王瞳、小頭、阿修羅一起拍新的主視覺新團服。。（圖／民視提供）

身為團中焦點的王瞳，對於這次的形象大改造感到既興奮又感動。她透露，過去樂團造型多偏向純粹的搖滾酷帥風格，但這次希望做一次大膽的「中西融合」嘗試。

王瞳表示「這次的開春宣傳服，是黃秀瑾設計師特別為我們量身打造的。」服裝上最吸睛的莫過於客家方口獅圖騰，這不僅象徵著鎮守與守護，更呼應了開春的喜氣「我們非常喜歡這種把傳統文化轉化為現代舞台語言的方式，穿上去的那一刻，真的有一種穿上『戰袍』的感覺，內心湧現出很有力量的勇氣。」





回顧過去樂團的表現，王瞳感性提到上次在露營區的演出經驗非常難忘，與歌迷近距離的互動讓團員們充滿電力。談到2026年的新年願望，她大方許願「希望今年可以發行新專輯！更希望有機會舉辦專場演唱會，或在更多不同的活動中跟大家見面。」

霸氣樂團強調，「霸氣」二字並非攻擊，而是一種「站出來守護」的姿態。因此，2026年樂團也計畫啟動正向公益新篇章，將結合「獅吼守護」主題推出限量守護款服飾，並將部分收益投入公益計畫，讓搖滾樂不只是震盪耳膜的旋律，更是溫暖社會的力量。