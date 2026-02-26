陳芳語「私下暖舉」曝光！　預告今年重磅喜訊：一起期待

▲ Kimberley陳芳語連續5年擔任台灣關愛基金會（關愛之家）公益大使。（圖／台灣關愛基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

Kimberley陳芳語連續5年擔任台灣關愛基金會（關愛之家）公益大使，五年後再次走進熟悉的場域，面對活潑竄動、笑聲不斷的關愛寶寶們，她熟練地蹲下身、張開雙臂，瞬間與孩子們打成一片，她感性表示這五年來，與這群單純、渴望愛的孩子相處的時光，反而成了她在忙碌演藝生活中，最能獲得內心平靜的片刻。

▲▼ Kimberley陳芳語對公益不遺餘力。（圖／台灣關愛基金會提供）





談到與關愛之家的緣起，她坦言：「我和關愛之家，其實有一段很長的故事。」還在求學時期，她就曾和同學一起前往探訪，那一次的經驗，讓她深深感受到現場滿滿的溫暖，不只是照顧者的用心，還有孩子們身上那股積極、努力追夢的力量。那份感動一直留在她心裡，也讓她默默許下心願，希望有一天能用自己的方式幫上忙，「即使只是一點點，也希望能把更多的希望、用心與支持，傳遞給他們。」

忙碌公益之餘，她也分享今年農曆春節特地飛回台灣，和爸爸媽媽及另一半團聚，「能夠坐在同一張桌子前，好好吃一頓飯，就是最簡單、卻也最珍貴的幸福。」並透露今年將推出新專輯，也正在籌備許多特別又用心的計畫，「希望把最好的作品呈現給你們，請大家一起期待！」

