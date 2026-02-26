陳文茜罹癌忍痛送走愛犬　親吐真實心聲：愛不是佔有

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜因罹患黑色素癌第4期，不時會透過社群分享抗病心聲，近日她在臉書發文寫下一篇名為《愛要懂得釋手，它比佔有重要》的文章，吐露了身為毛孩母親的無奈與揪心。

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜坦言，因為自己病了，目前的身體狀況已經「沒有以前的能力好好做到照顧毛小孩」。她心碎地發現，毛孩們在家其實非常孤單寂寞，每天都在期盼著媽媽回家，但她回家的日子卻是遙遙無期。經歷了一隻毛孩忽必烈離世的打擊後，她深刻體悟到生命的脆弱，因此決定改變心態，直言自己終於學會放手，而且不佔有。

為了給毛孩更好的生活品質，陳文茜「幫忽忽找到一個好家。」令她感到欣慰的是，忽忽在新家不但適應好，甚至成了「孩子們的療癒天使」，讓牠的生命有了不同的意義。最後，陳文茜深情地向毛孩喊話，強調這一切都是為了愛，才把牠送到更好的地方，因為那裡的人更懂得如何照顧牠，「愛，不是佔有；而是讓你愛的對象，擁有更好的照顧。」