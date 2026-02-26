孫淑媚6月開唱倒數！　被敲碗《陽光》女團合體...鬆口揭密了

▲孫淑媚6月將在北流開唱。（圖／華貴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫淑媚宣布6月6日將在北流舉辦「MAY好三十」演唱會，回想去年底在高雄的演出，她笑說一開始聽到要面對韓國人氣女團TWICE、搖滾天王伍佰的同日開唱，她以平常心看待，所以當她知道票房完售的消息時，並不是覺得自己好幸運，而是當天有那麼多的選項，卻有人願意把那一晚留給了孫淑媚，當然要盡全力做好人生的第一場大型個唱。

而高雄場有限定版的嘉賓「SML獵魔女團」，粉絲敲碗台北場《陽光女子合唱團》合體，她大笑直呼：「這是陷阱題！神秘嘉賓說出來就不神秘了啊，反正就是一個開盲盒的概念，到底是最後是驚喜還是驚嚇？大家買票進場就知道囉！」她也感性對歌迷說：「如果沒有你們，就沒有「May好三十」。如果90度鞠躬是非常感謝，那我大概是直接躺平在地上的那種感謝吧。」

孫淑媚去年不管是電視劇、電影還是演唱會，可以說是全方位的豐收，她感恩的說：「去年真的很像在做夢，而且是那種鬧鐘一直響，我都不敢睜開眼的美夢。有時候還會想『有人可以捏我一下嗎？』」而新的一年她目標很簡單，就是「不只要做夢，還要把夢做大做好。」孫淑媚「MAY好三十演唱會」台北站門票將於3月8日於ibon售票系統及全台7-11 ibon機台全面開賣。

