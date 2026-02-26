吳中純最後的一滴淚！林書煒守病榻 「您離去的背影依舊優雅美麗」
記者張筱涵／綜合報導
前美女主播吳中純25日驚傳因罹患淋巴癌病逝，噩耗傳出令業界好友與粉絲心碎。資深媒體人林書煒25日透過社群平台發文，悼念已故好友吳中純，字句流露不捨之情，引發外界關注。
▲林書煒哀悼吳中純。（圖／翻攝自FACEBOOK／林書煒）
林書煒以「萬般不捨……淚已哭乾……多麼希望這只是一場夢」作為開頭，透露這兩天至親好友都守在吳中純身邊，陪伴她走完最後一程。她寫道，大家說了許多深藏心底的話，「那些深藏的愛、那些來不及說完的感謝，相信您，一定都聽到了。」
林書煒提及，吳中純眼角最後滑落的一滴淚水，彷彿是留給摯愛家人與朋友們「最深情的道別」。她形容對方離去的背影「依舊優雅美麗」，但親友心中充滿無盡不捨。
▲▼林書煒分享與吳中純的照片點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／林書煒）
她在文中細數對吳中純的思念與敬重，表示捨不得對方仗義直言的俠氣、自信優雅的風采，以及那顆總為他人著想、溫暖體貼的心。林書煒也以「親愛的中純學姐」稱呼對方，感謝她曾燦爛地出現在大家生命裡。
文末，林書煒引用聖經意象寫道：「那美好的仗您已經打過了，當跑的路您也圓滿跑盡。」盼她放下疲累與牽掛，在天家安然歇息，並表示「您的善良與美好，無憾人間；您的愛，永遠留在我們心底。」最後以「R.I.P.」向故人致意。
【林書煒臉書全文】
萬般不捨....
淚已哭乾....
多麼希望這只是一場夢 ????????
這兩天，
至親好友守在您身邊說了好多好多話。
那些深藏的愛、那些來不及說完的感謝，相信您，一定都聽到了。
您眼角最後滑落的那一滴淚，
我想，是您留給摯愛家人與朋友們，
最深情的道別。
看著您離去的背影，
依舊優雅美麗，
但我們心底有無盡的不捨……
捨不得您那仗義直言的俠氣，
捨不得您自信優雅的光采，
更捨不得那顆總是為人著想、
溫暖體貼的心。
親愛的中純學姐，
謝謝您曾如此燦爛地出現在我們的生命裡。
那美好的仗您已經打過了，
當跑的路您也圓滿跑盡。
現在，請您放下所有的疲累與牽掛，
在天家安然歇息。
您的善良與美好，無憾人間；
您的愛，永遠留在我們心底。
永遠愛您
R.I.P.
