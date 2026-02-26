許允樂掀衣「側腰大面積發腫」！突發蕁麻疹1個月⋯過敏原出爐崩潰了

記者潘慧中／綜合報導

許允樂經常在社群網站與粉絲分享生活點滴，令人心疼的是，她近期飽受一種突如其來的身體折磨長達一個月。為了找出真實病因，她緊急前往診所抽血進行全面的檢測，沒想到報告出爐後，結果讓她大吃一驚，「預祝有這類痛苦的我們都能趕快好起來！」

▲許允樂的側腰佈滿了大面積的蕁麻疹。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



許允樂有感而發地說，突發性蕁麻疹不知不覺已滿一個月。從她曬出的局部照中可以看見，她的側腰佈滿了大面積的蕁麻疹，真實呈現了病症發作時發腫的嚴重慘況。為了解決這個困擾，她表示自己在發現當下就趕緊去抽血，做了一份很完整的過敏原檢測。

▲許允樂最近其實飽受蕁麻疹所擾。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



沒想到這份過敏原檢測報告的結果，讓許允樂的飲食生活面臨巨大挑戰。報告顯示她對「海帶、茼蒿、青蔥」有急性過敏反應，更崩潰的是，慢性過敏原的清單竟然高達「一整張」，包含南瓜、馬鈴薯、高麗菜等日常常見食材都榜上有名，「總之更多食物要忌口了，最痛苦的好像是馬鈴薯跟白胡椒啊啊啊啊啊。」

▲▼許允樂緊急抽血測過敏原。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



為了對抗這難熬的蕁麻疹，許允樂這陣子積極配合治療，不僅按時吃藥打針，也全面調整了生活作息。她將洗澡水調整成溫涼的溫度、拉長睡眠時間、增加喝水量，並且嚴格落實飲食完全忌口，「感覺有越來越好，浮起來腫癢灼熱的地方消下去速度加快了，謝謝大家這段日子的經驗分享。」