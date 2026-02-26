李銘順兒子先上車後補票！一分鐘連珠炮狂罵　老婆脫衣誘惑竟秒回：去洗碗

記者蕭采薇／台北報導

熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》集結李銘順、李國煌、許效舜三大金獎巨星，演繹大叔們瘋狂追夢的爆笑旅程。其中，金鐘視帝李銘順化身碎碎念的「內耗型老爸」，不僅在家把「AcQUA源少年」成員林毓家飾演的兒子逼到發瘋，連老婆張詩盈罕見的「脫衣誘惑」，都被他一句話瞬間滅火，前導預告一出就笑爆全網。

▲「AcQUA源少年」林毓家（右）在《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順（左）飾演父子。（圖／萬騰文化創意提供）

父子爆發1分鐘連珠砲！李銘順認了：最不想當這種爸爸

[廣告]請繼續往下閱讀...

李銘順在片中飾演因腰傷退休的攝影師「永助」，看不慣00後年輕人作風，成天只會「蛤！蛤！蛤！」大小聲。面對兒子（林毓家 飾）先斬後奏，偷偷考上美國電影學院導演系，他氣得大罵：「想當導演跟老爸學就好啦！我也有資源啊！」兩人在片中上演長達一分鐘的連珠砲激烈大吵，戲劇張力十足。

▲李銘順在新片《NO GOOD！歐吉桑》精準詮釋傳統家庭父親不擅於情緒管理的一面。（圖／萬騰文化創意提供）

李銘順坦言，拍這場戲時真的被同門師弟林毓家「逼到很不爽」，但也大讚他極具表演天賦。談到劇中角色，李銘順直搖頭形容是個什麼都要管的「內耗型爸爸」，在家不斷釋放負能量，他笑稱：「這是我最不想當的那種爸爸！」但也期望透過這個角色，讓每個當父親的觀眾都能獲得啟發，找到與孩子相處的最佳平衡點。

▲張詩盈在新片《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順飾演夫妻，時常鬥嘴、調侃。（圖／萬騰文化創意提供）

張詩盈辣露香肩求和！李銘順「1句話」超殺風景

除了父子大戰，李銘順與曾獲金馬獎最佳女配角的張詩盈首度飾演夫妻，兩人碰撞出的火花也超級爆笑！片中張詩盈為了當潤滑劑促成父子和解，難得溫柔示好，甚至主動拉下衣服露出香肩嬌喊：「我也是可以很壞的啊！」沒想到李銘順大傻眼，竟神回覆：「那今晚給妳洗碗。」超殺風景的直白發言，讓張詩盈瞬間火大怒吼：「不要！你自己洗！」逗趣互動讓兩人在片場玩得超開。

▲李銘順、張詩盈在新片《NO GOOD！歐吉桑》第一次合作很開心。（圖／萬騰文化創意提供）



戲外是暖父！打死不當控制狂「絕對讓兒子有秘密」

有別於片中的控制狂老爸，現實生活中與范文芳育有11歲兒子Zed的李銘順，絕對是個開明暖父。他認為孩子正值青春期帶點叛逆很正常，一定會支持兒子走自己的路，也願意讓孩子保有隱私。「我可以讓他自己有秘密，絕對可以！不過當他遇到挫折或不開心時，我會希望他能跟我分享，讓我們大人來引導他舒壓。」

▲林毓家在《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順有一場一分鐘連珠炮互罵的精彩段落。（圖／萬騰文化創意提供）

《NO GOOD！歐吉桑》描述三個滿腹牢騷的歐吉桑，為了證明自身價值，竟異想天開組團殺入直播界當百萬網紅！憑藉一支跳得慘不忍睹的迪斯可洗腦MV意外爆紅，卻又因內鬨在甕窯雞城大打出手鬧上警局。這群大叔能否放下老派固執，重新活出人生光彩？電影將於4月10日全台熱血上映。