黃子華罕見脫了！破尺度床戲自嘲「像林雪」　鄭秀文嗨讚：看了狂流口水

香港賀歲強檔大片《夜王》氣勢如虹，在港上映後票房已狂飆突破5500萬港幣（約台幣2.2億元）！導演吳煒倫率領黃子華、鄭秀文，以及王丹妮、盧鎮業等演員齊聚受訪。黃子華不僅有破尺度的床戲演出，更大方半裸狂秀身材，讓天后鄭秀文看了都忍不住直呼「讓人流口水」。

▲《夜王》鄭秀文、黃子華。（圖／華映提供）

黃子華大解放！羞認沒穿衣服「只想趕快拍完」



《夜王》以夜總會文化為背景，帶領觀眾一窺紙醉金迷的夜場眾生相。導演吳煒倫透露，前期田調時聽到的真實經歷實在太震撼，龐大的資料量就算拍成40集的長篇連續劇都不成問題！但最後他決定將核心聚焦在「人情味」上，深刻描繪夜總會裡真摯的情感牽繫。

為了完美詮釋角色，黃子華罕見「大解放」半裸上陣。談到難得的床戲福利，他幽默自嘲平常衣服底下的身材其實就像「林雪」（香港影星，以肥胖身材著稱），為此付出了極大的努力才讓畫面好看，更對著鏡頭放話：「這不是少數的福利，而是以後都沒有，只有最後一次了！」

▲《夜王》黃子華罕見「大解放」半裸上陣。（圖／華映提供）

談及片中一場與鄭秀文的激烈爭吵戲，黃子華笑稱幾乎零NG一次過關，原因竟然是因為自己「沒穿衣服」實在太害羞，只想趕快收工。鄭秀文則大方爆料，親自看了監視器畫面後，立刻給予對方超強的強心針：「可以，你放心！那個body真的很讓人流口水！」超直接的稱讚讓黃子華瞬間找回自信。

盧鎮業受命「痛毆」前輩！導演下鐵血指令：打到流鼻血

至於片中飾演反派的盧鎮業，面對要親手掌摑黃子華的重頭戲，坦言壓力大到前一晚大失眠，驚呼「突然覺得自己變成動作演員了！」沒想到導演吳煒倫不但沒安撫他，還在一旁瘋狂下達鐵血指令：「不夠大力！你應該重重的，打到像子華流鼻血就對了！」惹得全場大笑。

而聊到現實生活中的脾氣，鄭秀文自爆其實性格超火爆，甚至有過「把電視機拋下去」的瘋狂舉動。反觀看似牙尖嘴利的黃子華，卻笑認自己超怕衝突，只要遇到爭執「永遠都是對方對」，反差萌十足。

▲《夜王》王丹妮、盧鎮業。（圖／華映提供）

女友火辣交戰子華神！盧鎮業曝私下情趣：心跳加速

有趣的是，這次盧鎮業也與交往多年的女友廖子妤（Fish）同台演出。不過兩人不僅角色性質大不同，廖子妤還與黃子華有破尺度的親密床戲，而盧鎮業則要擁抱另一位女星王丹妮。被問到私下有沒有在家「交流」一下心情？盧鎮業害羞透露，兩人在讀本看到各自的親密戲份時，回家後都有一種「心跳加速」的感覺！

他坦言，雖然最後電影裡可能剪掉不少，但拍攝時無論肢體還是感情都處於非常親密的狀態，笑稱：「我們都會替對方感到緊張，有一種『哇！好刺激』的感覺！」

▲《夜王》鄭秀文、黃子華。（圖／華映提供）

激辯極端育兒觀！黃子華曝「生女絕對寵上天」

戲外同樣重情重義的兩人，對人生也有著獨特見解。鄭秀文分享自己無論是對待家庭或工作，絕對不允許只有30%的投入，「對人對事，我都是100%的ALL IN！」完美呼應她在片中為了買下夜總會而傾家蕩產的霸總氣場。

當聊到兩人片中探討「如果有小孩」的深刻情節時，目前非常享受生活的鄭秀文坦言，年輕時確實有過一閃而過的當媽念頭，但深知自己個性肯定管不了孩子，慶幸當初沒做錯決定。

▲《夜王》（左起）廖子妤、謝君豪、黃子華、導演吳煒倫、鄭秀文、王丹妮、盧鎮業。（圖／華映提供）

黃子華則打趣描繪起自己的「極端育兒經」，笑稱若是生兒子一定會嚴格管教、甚至想打死他，但如果是女兒絕對會寵上天：「不寫功課完全沒問題，爸爸給妳巧克力！」嚴重偏心的發言讓眾人笑翻。

導演吳煒倫也偷偷透露，其實片中原本有拍更大尺度的畫面，但考量到賀歲檔期被忍痛剪掉，未來若票房持續飆高，有望讓觀眾一飽眼福。面對外界關注的票房壓力，已經是「票房神話」的黃子華妙回：「壓力不會增加票房，所以我現在各大宗教全信了，拜託幫幫忙！」《夜王》將於3月13日正式在台上映。