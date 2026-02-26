101歲阿公過年哭了！啦啦隊女孩容容一開口秒淚崩

記者許逸群／台北報導

啦啦隊女孩各務礼美奈、謝予容（容容）、貝拉、十一與棠棠今（26日）擔任紅心字會長壽花公益大使，前往信義老人中心及廣慈、達仁日間照顧中心一起和長輩們滾元宵，提前歡度元宵節。談起跟長輩相處的經驗，謝予容提到101歲的阿公，沒想到竟然一開口就哽咽淚崩！

▲啦啦隊女孩擔任「紅心字會」敬老大使，左起十一、棠棠、容容、貝拉與各務礼美奈。（圖／記者黃克翔攝）

謝予容（容容）透露，自己的阿公已經101歲，過年跟他拜年的時候，阿公看到家人團聚就感動的流眼淚，今天看到很多長輩，突然想起自己的阿公而感動落淚，希望所有的長輩都身體健康。她表示，家人們都會輪流去照顧阿公，自己也會盡量每兩周回新竹去看阿公。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼感性的容容談到101歲的阿公瞬間潰堤。（圖／記者黃克翔、許逸群攝）

謝予容（容容）也宣佈喜訊，今年多了新身份就是「當自己的老闆」他說合約去年12月底到期，所以決定要自己來經營自己，希望自己未來可以有更多元的發展工作滿滿！她也直言，當老闆後，有一種從小大人，變成真正的大人的感覺。

▲▼貝拉（上）與棠棠。（圖／記者黃克翔攝）

身為馬來西亞人的貝拉，大學至今已在台灣生活5年，但因回家時間少，難免會思鄉。生長在單親家庭的她，透露婆婆不久前離開，今年過年的家中顯得不如從前的熱鬧，感嘆生命短暫，也期望自己今年可以有更多時間回家陪伴家人。

▲▼各務礼美奈（上）與十一。（圖／記者黃克翔攝）

最後，各務礼美奈、謝予容（容容）、貝拉、十一與棠棠也呼籲大家，透過機構積極的扶助弱勢長者餐食及生活扶助，協助他們獲得適當的餐食、生活、醫療與居住等基本需求。

▲啦啦隊女孩擔任「紅心字會」敬老大使。（圖／記者黃克翔攝）