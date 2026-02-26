曾1年創6億銷售額！　CEO歌手突宣布「不唱了」原因曝光

▲劉家榮有著銷售天王的封號。（圖／大立電視提供）



記者翁子涵／台北報導

在購物台曾一年締造6億元銷售輝煌業績，現任大立電視台CEO的劉家榮有著銷售天王的封號，近來推出新專輯《留聲》，不同於以往新專輯推出的喜悅，這張專輯承載了沉重的告別，劉家榮正式宣告，《留聲》將是他音樂生涯的最後一張個人專輯，未來將不再進錄音室製作專輯。

▲▼劉家榮推出最後一張專輯。（圖／大立電視提供）



劉家榮分享專輯中的每首歌曲，在他的人生旅程，都有著十分重要的意義，而新專輯也將是他的最後一張專輯，「趁著我的聲音還OK的時候，收錄成專輯留存，因而專輯取名為《留聲》，日後一定不會再推出新作品了，出道至今共發行五張專輯，已經讓我這一生彌足珍貴的沒有遺憾了！」而有著如此堅定意念，劉家榮並說原本他就是電視台的CEO，工作已包含歌唱，今後重心將轉移到栽培電視台內的歌手主持人，回歸工作本質，經營好電視台，「這是我的興趣，也是我的人生階段規劃！」

主打歌〈心刻盤〉，劉家榮表示個人的音樂傳記，將心路歷程，通通刻進了旋律裡，「每一道刻痕，都是一段人生。」在製作過程中，細膩地描繪了在螢光幕後的孤獨、在會議室裡的承擔，以及在錄音室麥克風前的赤裸告白。「對於我而言，這首歌是與自我的深刻對話，將過往的所有挫折與輝煌，轉化為如黑膠唱片般永恆的音軌，這不僅是我的心路歷程，更是一份送給所有在夢想路上孤獨前行者的共鳴，讓粉絲看見在CEO頭銜之外，那個最真實、最溫暖的劉家榮。」

