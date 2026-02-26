人氣樂團靠副業維生！　畢業面臨「生存考驗」嘆：爛到有剩

▲ 公館青少年 GGteens將舉辦個唱。（圖／遠雄創藝提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團「公館青少年GGteens」昨晚（25日）宣布將於7月25日在Zepp New Taipei舉辦專場「青少年之後」，從校園發跡、橫掃台灣祭與大港開唱等大型音樂節的團員，如今也面臨畢業後的「生存考驗」，團員們笑稱從學生時期的單純友誼，轉化為更成熟的社會化體諒，他們幽默自嘲，大學時還會介意彼此是否把樂團放首位，但現在「生存」才是最真實的功課。團員感性表示：「畢業後每個人都要面對出社會的生涯與經濟焦慮，我們更有各自習慣的生活方式了。」

▲▼ 公館青少年 GGteens面臨畢業後的生存考驗。（圖／遠雄創藝提供）



談及文案中坦承的「不酷」，主唱Adam語帶自嘲地分享，本以為學生時期能登台演出是件值得驕傲的事，但回到學校，他卻常覺得自己成了同學眼中「超雷」的組員；吉他手政廷則在大四面臨畢業焦慮，原想兼顧正職與音樂，卻落得兩頭空，自認「爛到有剩」才決定置之死地而後生，專心投身音樂。

另一位主唱Lucy對產業憧憬的幻滅感也極深，她坦言踏入幕後才看見光鮮背後的健康犧牲與生計壓力，甚至因「乖乖牌」個性常覺得與樂團圈格格不入，笑說：「我根本不是大家眼中那種酷酷的主唱！」鼓手阿傑則在感情世界嚐到破滅滋味，純情如他卻發現曾經珍視的關係竟是一廂情願。

他們分享目前樂團還無法完全維生，因此團員們其實都各自在副業中求生：Adam、阿傑與政廷忙著教課、接案，Lucy投身設計，婉鈴則在平日努力實習。他們透露：「沒辦法再像學生時期只需要應付學業，我們現在都在想辦法維持生活。」談及即將到來的Zepp挑戰，團員們直言心情既開心又緊張，畢竟距離上次大型演出已過一年多，他們興奮預告：「這場表演會有很特別的歌曲編排和驚喜環節，期待能呈現出我們最完整的模樣！」

