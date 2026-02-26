記者潘慧中／綜合報導

女星元元（吳婕安）最近飛往韓國工作，沒想到在這期間，原本只是享用一頓當地的特色美食，卻讓她「直接食物中毒」，求醫過程更是一波三折，讓不少粉絲看了相當擔心。

▲元元在韓國食物中毒。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



元元26日在Instagram限時動態還原了這段驚魂記，她上傳一張佈滿肉片、蔬菜等食物的鍋物照，直言前天正是吃了這個部隊鍋，才會引發嚴重的身體不適。

▲元元就是吃完這個部隊鍋才會身體不適。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



元元無奈地說，明明同行的人吃了都安然無恙，唯獨自己狂吐了4次，甚至痛苦到在飯店床上打滾到凌晨4點。面對人生「第一次這麼嚴重」的狂吐狀況，她最終決定前往當地醫院掛急診。

▲元元求醫接連遭拒。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



沒想到抵達急診室後，元元卻面臨了求助無門的窘境。她透露，急診醫生因為她「不會韓文」而拒絕收治，院方也不接受使用手機軟體進行翻譯溝通。

從曝光的翻譯對話畫面可見，院方表示若患者用韓語溝通困難就很難看病，並建議她轉往附近有翻譯人員的醫院。然而，凌晨4點大家都睡了，根本找不到真人的翻譯協助，元元連跑了兩家醫院都被拒絕，到最後都無法看診，讓她相當無奈，「每一家醫院都叫我去另一家⋯真是謝謝！」

▲▼元元此趟出國是為了工作。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



在異鄉的深夜裡四處碰壁，求醫未果的元元只能選擇返回飯店。或許是經歷了這一連串的轉院折騰與驚嚇，她苦笑表示自己居然「被嚇到肚子不痛了」，取而代之的是頭部開始劇痛。最終，她吃了一顆頭痛藥便入睡，所幸經過一夜的休息，隔天已經平安無事，結束了這場有驚無險的插曲。