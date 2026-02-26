記者田暐瑋／綜合報導

前女團LABOUM成員律喜2023年和FTISLAND鼓手崔敏煥離婚，隔年爆料指控前夫涉及性騷擾和性交易，最終因證據不足，決定不起訴。律喜在恢復單身後，決定進軍短劇市場，近日宣布將出演19禁尺度短劇《辦公室裡請安靜》，夢幻而妖艷的造型引發熱烈討論。

▲律喜進軍短劇。（圖／翻攝自IG）



律喜近期在Instagram上公開身穿藍色漢服露肩古裝的性感美照，搭配濃豔妝容，宛如大陸網紅風格，她寫道：「現在才公布！」宣布正式跨足短劇圈，並公開在《辦公室裡請安靜》拍攝現場的照片和影片，與185cm的男演員李在彬（이재빈）擺出各種親密姿勢，和以往呈現不同風格。

▲律喜進軍短劇。（圖／翻攝自IG）



該劇改編自同名網路小說，講述因過度工作而放棄戀愛的設計師金娜律，偶然發現廣告公司CEO權時鎮的秘密生活，展開一段19禁戀愛故事。律喜此前公開錄音，指控崔敏煥頻繁出入娛樂場所是離婚主因，但在此案件被以國民信訪要求警方展開調查後，律喜拒絕配合警方調查，亦未提交錄音原檔，曾表示考量孩子的心理健康問題，不希望對崔敏煥進行刑事處罰，因此拒絕出面作證。

▲律喜進軍短劇。（圖／翻攝自IG）