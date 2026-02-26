ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《穿著Prada的惡魔》8金句
元宵節吃湯圓別踩雷！
韓星瘋「台灣感性」踩點行程
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江淑娜 江蕙 吳中純 梅聖旻 舒淇 吳倩蓮 王祖賢 應采兒

郭書瑤東京吃拉麵「突亮出奇葩私物」！友秒吐槽：有病哦 對話全曝光

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）近期前往日本旅遊，事後在社群網站分享一碗令她讚不絕口的美味拉麵時，卻因為身上帶了一項「超吸睛」的私人物品，當場遭到同行友人毫不留情地吐槽。

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤隨身攜帶「超吸睛」的私人物品。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

在Instagram限時動態中，郭書瑤25日上傳了一碗看起來相當濃郁誘人的拉麵照，紅通通的辣味湯頭、滿滿的肉片、蔥絲以及對半切開的半熟蛋，讓她忍不住在上頭標註愛心大讚：「這趟東京最好吃拉麵！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤前陣子去日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

然而，這張看似普通的拉麵美食照中，其實藏著一個極具巧思的亮點。仔細一看可以發現，擺在拉麵碗上方準備用餐的筷子，並非一般餐廳提供的普通餐具，其筷子的頂端竟然被設計成兩隻「小手」的造型，畫面顯得相當逗趣。

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤熱愛旅遊。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

郭書瑤特別準備的「小手筷子」立刻引來同行友人的強烈反應，還被直指「咁⋯郭書瑤！妳有病哦？帶那什麼筷子。」面對好友毫不客氣的吐槽，她不但沒生氣，反而調皮附上一個貓咪竊笑的表情符號回答：「你現在才知道我有病嗎？嘿嘿⋯。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

郭書瑤瑤瑤

推薦閱讀

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

2小時前

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

14小時前

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

5小時前

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

2/24 18:00

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

15小時前

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

17小時前

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

5小時前

韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

16小時前

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

17小時前

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

18小時前

願棄領256億！閔熙珍盼NewJeans「5成員」重回舞台　要求HYBE撤訴

願棄領256億！閔熙珍盼NewJeans「5成員」重回舞台　要求HYBE撤訴

4小時前

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

15小時前

熱門影音

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
賈永婕「絕不可能選立委」　原因：立法院燈光很醜

賈永婕「絕不可能選立委」　原因：立法院燈光很醜
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

楊謹華大讚A-Lin《歌手》表現：唱得很好！　「四纖女」開賭劉品言寶寶性別全猜「女生」

楊謹華大讚A-Lin《歌手》表現：唱得很好！　「四纖女」開賭劉品言寶寶性別全猜「女生」

看更多

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

FTISLAND崔敏煥前妻「演19禁短劇」！激戰185cm鮮肉　現場照曝光

10分鐘前0

柯震東新戲《乩身》上線日公開！王柏傑演三太子「先衝汐止拜拜」

24分鐘前0

郭書瑤東京吃拉麵「突亮出奇葩私物」！友秒吐槽：有病哦 對話全曝光

25分鐘前40

狂賺63億太嗨！布蘭妮「解放乳頭」餐廳性感熱舞　挑逗畫面全放送

44分鐘前0

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

45分鐘前0

剛送別曹西平！　龍千玉感慨「無法一時放下」嘆：學會淡淡看待

49分鐘前20

吸血10年！　朴修弘親哥被判刑「當庭收押」

1小時前0

Sandy尪苦勸也沒用！2歲兒「半夜突搬椅子坐門外」 得知真相超揪心

1小時前0

228連假追劇！MyVideo推7部超狂片單　《整形過後》緩解容貌焦慮

1小時前35

八點檔女星車禍毀容「眼皮被削掉」！視力剩0.2　5年驚人修復費曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    2小時前4630
  2. 陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！
    14小時前1826
  3. 成語蕎深V狂秀北半球！「存300萬買精子」拼45歲當媽
    5小時前41
  4. 10組「老是搞混國籍」明星大盤點
    2/24 18:008
  5. 江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂
    15小時前1437
  6. 前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲
    17小時前146
  7. 黃曉明新加坡同遊被拍！新歡身分疑為歌手
    5小時前44
  8. 韓星瘋台灣感性！SEVENTEEN、BTS踩點行程一次看
    16小時前82
  9. 前主播吳中純尪心碎發聲！　13字悼愛妻
    17小時前225
  10. 陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光
    18小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合