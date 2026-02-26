郭書瑤東京吃拉麵「突亮出奇葩私物」！友秒吐槽：有病哦 對話全曝光

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）近期前往日本旅遊，事後在社群網站分享一碗令她讚不絕口的美味拉麵時，卻因為身上帶了一項「超吸睛」的私人物品，當場遭到同行友人毫不留情地吐槽。

▲郭書瑤隨身攜帶「超吸睛」的私人物品。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



在Instagram限時動態中，郭書瑤25日上傳了一碗看起來相當濃郁誘人的拉麵照，紅通通的辣味湯頭、滿滿的肉片、蔥絲以及對半切開的半熟蛋，讓她忍不住在上頭標註愛心大讚：「這趟東京最好吃拉麵！」

▲郭書瑤前陣子去日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



然而，這張看似普通的拉麵美食照中，其實藏著一個極具巧思的亮點。仔細一看可以發現，擺在拉麵碗上方準備用餐的筷子，並非一般餐廳提供的普通餐具，其筷子的頂端竟然被設計成兩隻「小手」的造型，畫面顯得相當逗趣。

▲郭書瑤熱愛旅遊。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



郭書瑤特別準備的「小手筷子」立刻引來同行友人的強烈反應，還被直指「咁⋯郭書瑤！妳有病哦？帶那什麼筷子。」面對好友毫不客氣的吐槽，她不但沒生氣，反而調皮附上一個貓咪竊笑的表情符號回答：「你現在才知道我有病嗎？嘿嘿⋯。」