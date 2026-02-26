狂賺63億太嗨！布蘭妮「解放乳頭」餐廳性感熱舞　挑逗畫面全放送

記者蕭采薇／綜合報導

小甜甜布蘭妮（Britney Spears）再次解放自我！一向不吝嗇在社群平台展現火辣身材的她，近日再度於Instagram上傳了一段尺度破表的熱舞影片。這次她直接把自家餐廳當成舞台，不僅大方露點上陣，在餐桌前忘情大跳艷舞，超狂的視覺衝擊再次引爆話題。

▲布蘭妮在鏡頭前「解放乳頭」性感熱舞。（圖／翻攝自IG）

事實上，布蘭妮幾天前才剛向全世界大方分享自己的海灘全裸露臀照，這次的「餐廳熱舞」對她來說完全是正常發揮。在最新曝光的畫面中，布蘭妮跟著節奏火辣扭動，過程中甚至幾度險些大走光，但她老神在在地用了一顆愛心表情符號巧妙遮住「重點部位」。

不過，布蘭妮最近確實有「兩億個理由」讓她開心到想瘋狂跳舞！據《TMZ》報導，她近期剛與音樂版權公司 Primary Wave 達成了一項被業內人士稱為「里程碑」的歷史性交易。她將自己過去的音樂版權售出，據悉這筆交易的預估金額高達2億美元（約合台幣63億元）。口袋瞬間入袋超狂鉅款，也難怪在家吃飯的餐廳，都能隨時變成她的狂歡舞池。