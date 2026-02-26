ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Ella開工出事了！腳趾發紫「遭刺入滲血」
越躺越累？3個正確休息方法
台女星飛韓「吃部隊鍋食物中毒」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江淑娜 江蕙 吳中純 梅聖旻 舒淇 吳倩蓮 王祖賢 應采兒

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》情感線再掀高潮，林佑星與璟宣劇中上演親密床戲橋段，拍攝時還被其他藝人調侃「好幸福」。而兩人相隔十年再度拍親密戲，從過去的吻戲到如今的情感升級，不僅勾起觀眾回憶，更為劇情注入濃厚情感張力。

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

片中，林佑星飾演的炳坤攙扶醉酒的雅菱（璟宣飾）回房，原想勸她清醒，卻意外聽見女方壓抑多年的心聲「為愛放棄自我」，卻始終得不到對方的心。兩人同樣深陷「愛錯人」的困境，在對話中逐漸卸下防備，從爭執到互相理解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

面對雅菱的崩潰與無助，炳坤選擇堅定守護，坦白多年情感，讓雅菱動容。在酒精與情緒交織下，兩人情感瞬間失控，壓抑已久的愛意終於爆發，炳坤再也壓抑不住多年來對雅菱的熾愛，熱烈地回吻著雅菱，兩人乾柴烈火地緩緩倒下，關係也因此產生關鍵轉折。

談及這次難得的再度同框，林佑星幽默形容兩人的緣分「比牛郎織女還珍貴」，笑說「人家一年還能見一次，我們是十年才見一次。」一句玩笑話，道出兩人相隔多年的再聚首，也讓現場氣氛瞬間輕鬆不少。

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

回憶拍攝當天，林佑星笑說，或許是因為太久沒合作，加上彼此早在十年前就已拍過親密戲碼，默契依舊在，一進房間「兩個人就已經躺好，姿勢都準備好了」，雖然只是玩笑帶過，卻也讓現場笑聲不斷，展現劇組輕鬆愉快的拍攝氛圍。

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

然而，談到實際拍攝心情，林佑星則坦言，原本以為這次飾演中年角色，應該不會再有床戲安排，沒想到劇情依舊給出「震撼彈」，讓他又驚又喜。他笑說當天其實相當緊張「真的會小鹿亂撞」，甚至有點「怕怕的」，畢竟已經多年沒有挑戰類似戲碼，內心壓力不小。

更有趣的是，林佑星透露，為了讓另一半安心，也出於對家庭的尊重，他在拍攝前特地向老婆報備，展現成熟男人的一面。他笑說外界總認為他是「老經驗」，但其實自己內心非常害羞「大家都覺得我很駕輕就熟，但其實我真的很害羞」，這樣的反差也讓人看見他專業之外更真實、溫暖的一面。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

百味人生林佑星璟宣

推薦閱讀

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

5小時前

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

17小時前

狂賺63億太嗨！布蘭妮「解放乳頭」餐廳性感熱舞　挑逗畫面全放送

狂賺63億太嗨！布蘭妮「解放乳頭」餐廳性感熱舞　挑逗畫面全放送

3小時前

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

8小時前

八點檔女星車禍毀容「眼皮被削掉」！視力剩0.2　5年驚人修復費曝光

八點檔女星車禍毀容「眼皮被削掉」！視力剩0.2　5年驚人修復費曝光

4小時前

潘慧如千萬心血畫句點！因病停業不捨毛孩　盼有心人承接

潘慧如千萬心血畫句點！因病停業不捨毛孩　盼有心人承接

6小時前

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

2/24 18:00

SJ神童認：和父母已斷絕聯絡！　「媽媽常伸手討錢」11年前財產遭騙光

SJ神童認：和父母已斷絕聯絡！　「媽媽常伸手討錢」11年前財產遭騙光

5小時前

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

18小時前

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

21小時前

韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

19小時前

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

8小時前

熱門影音

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
賈永婕「絕不可能選立委」　原因：立法院燈光很醜

賈永婕「絕不可能選立委」　原因：立法院燈光很醜
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

楊謹華大讚A-Lin《歌手》表現：唱得很好！　「四纖女」開賭劉品言寶寶性別全猜「女生」

楊謹華大讚A-Lin《歌手》表現：唱得很好！　「四纖女」開賭劉品言寶寶性別全猜「女生」

看更多

【想要明星待遇】女友出國前隨口一說　一下飛機就被驚喜接機

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

19分鐘前0

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

39分鐘前0

陳芳語「私下暖舉」曝光！　預告今年重磅喜訊：一起期待

45分鐘前0

孫淑媚6月開唱倒數！　被敲碗《陽光》女團合體...鬆口揭密了

1小時前0

美實境秀星二代23歲猝死！3周前剛出獄疑「藥物過量」　星媽悲痛崩潰

1小時前0

DJ妖嬌遊日退房前「犯低級失誤」！見飯店拿出一大袋：好險平時有做好事

1小時前10

吳中純最後的一滴淚！林書煒守病榻　「您離去的背影依舊優雅美麗」

1小時前0

Ella開工出事了！腳趾發紫「遭刺入滲血」趴床挨針⋯0偽裝裹紗布全被拍

1小時前10

韓男偶像遭持生魚片刀追殺！濟州島旅遊遇醉漢攻擊　驚恐躲暗巷逃死劫

2小時前0

男星2天年假胖4kg「4度澀谷街頭甩肉」　東京見面會近距離寵日粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    5小時前5241
  2. 陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！
    17小時前1826
  3. 愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞
    3小時前208
  4. 成語蕎深V狂秀北半球！「存300萬買精子」拼45歲當媽
    8小時前41
  5. 八點檔女星車禍毀容「眼皮被削掉」！驚人修復費曝光
    4小時前107
  6. 潘慧如千萬心血畫句點！因病停業不捨毛孩
    6小時前141
  7. 10組「老是搞混國籍」明星大盤點
    2/24 18:0081
  8. SJ神童認：和父母已斷絕聯絡！11年前財產遭騙光
    5小時前2
  9. 江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂
    18小時前1437
  10. 前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲
    21小時前146
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合