八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》情感線再掀高潮，林佑星與璟宣劇中上演親密床戲橋段，拍攝時還被其他藝人調侃「好幸福」。而兩人相隔十年再度拍親密戲，從過去的吻戲到如今的情感升級，不僅勾起觀眾回憶，更為劇情注入濃厚情感張力。

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

片中，林佑星飾演的炳坤攙扶醉酒的雅菱（璟宣飾）回房，原想勸她清醒，卻意外聽見女方壓抑多年的心聲「為愛放棄自我」，卻始終得不到對方的心。兩人同樣深陷「愛錯人」的困境，在對話中逐漸卸下防備，從爭執到互相理解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

面對雅菱的崩潰與無助，炳坤選擇堅定守護，坦白多年情感，讓雅菱動容。在酒精與情緒交織下，兩人情感瞬間失控，壓抑已久的愛意終於爆發，炳坤再也壓抑不住多年來對雅菱的熾愛，熱烈地回吻著雅菱，兩人乾柴烈火地緩緩倒下，關係也因此產生關鍵轉折。

談及這次難得的再度同框，林佑星幽默形容兩人的緣分「比牛郎織女還珍貴」，笑說「人家一年還能見一次，我們是十年才見一次。」一句玩笑話，道出兩人相隔多年的再聚首，也讓現場氣氛瞬間輕鬆不少。

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

回憶拍攝當天，林佑星笑說，或許是因為太久沒合作，加上彼此早在十年前就已拍過親密戲碼，默契依舊在，一進房間「兩個人就已經躺好，姿勢都準備好了」，雖然只是玩笑帶過，卻也讓現場笑聲不斷，展現劇組輕鬆愉快的拍攝氛圍。

▲林佑星、璟宣在《百味人生》上演激情戲。（圖／三立提供）

然而，談到實際拍攝心情，林佑星則坦言，原本以為這次飾演中年角色，應該不會再有床戲安排，沒想到劇情依舊給出「震撼彈」，讓他又驚又喜。他笑說當天其實相當緊張「真的會小鹿亂撞」，甚至有點「怕怕的」，畢竟已經多年沒有挑戰類似戲碼，內心壓力不小。

更有趣的是，林佑星透露，為了讓另一半安心，也出於對家庭的尊重，他在拍攝前特地向老婆報備，展現成熟男人的一面。他笑說外界總認為他是「老經驗」，但其實自己內心非常害羞「大家都覺得我很駕輕就熟，但其實我真的很害羞」，這樣的反差也讓人看見他專業之外更真實、溫暖的一面。