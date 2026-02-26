剛送別曹西平！　龍千玉感慨「無法一時放下」嘆：學會淡淡看待

記者孟育民／台北報導

中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》最新一集播出邀來台語歌后龍千玉，一開場主持人杜忻恬與李子森獻唱〈天生自然〉一曲，當年這首歌是龍千玉與曹西平所合唱，所以龍千玉聽了不禁感慨：「他們唱得很好聽，聲音很亮特別青春，只是說難免有些感觸，我常常講是無常先到還是明天先到？很多事情我們沒辦法一時放下，但我們可以慢慢學會淡淡地看待。」

▲龍千玉感概憶曹西平。（圖／中天電視提供）

她也分享在眾多對唱歌曲中，印象最深刻的就是拍攝〈男人情女人心〉MV時發生的趣事：「那時候要找男主角唱這首歌，剛好我去錄影遇到袁小迪，他說他7、8年沒唱歌了，拍MV時有一個動作要背對背拉手，結果小迪哥不知道怎麼了，手很不順、很不自然，導播就說『小迪哥，你是不是要去復健一下』？大家可以去點這首歌看，這畫面真的很可愛。」

▲龍千玉登上《唱歌給你聽》。（圖／中天電視提供）



龍千玉曾和許多歌王合作，像是蔡小虎、翁立友、楊哲等，主持人許志豪也曾是她的小師弟：「我真的很珍惜每次跟龍姐對唱的機會，剛入行的時候我是龍姐的小師弟，龍姐真的是最會帶男歌手的人，被龍姐加持過的男歌手都會紅。」兩人還一同演唱〈相逢的酒〉讓全場聽得如癡如醉，李子森也好奇龍千玉會用什麼酒來形容合作過的男歌手？龍千玉則說：「小虎哥是年份很久、很高檔的紅酒，他沉穩中帶著豪氣，就像貴族一樣，小迪哥比較像威士忌，因為他個性比較鮮明、聲音後勁很強，唱起歌來很有故事性，立友哥唱歌的情感很豐富、很溫暖也很圓潤，就像白蘭地，楊哲是陳年老酒，喝起來很順不刺激，聲音很耐聽，整個氣氛讓人很舒服。」



