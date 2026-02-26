吸血10年！　朴修弘親哥被判刑「當庭收押」

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名主持人朴修弘控告親兄長侵占演出酬勞案，歷經多年訴訟，26日由韓國大法院（最高法院）作出最終判決，確定其親兄朴振洪因挪用公司資金等罪名，被判處有期徒刑3年6個月；其妻李某則判處1年有期徒刑、緩刑2年。

侵占數十億韓元 最高法院維持二審判決

韓國大法院26日表示，針對依《特定經濟犯罪加重處罰法》以侵占罪起訴的朴振洪，維持二審判處3年6個月徒刑的原判，對其妻李某部分，也確定維持二審判決結果。

朴振洪夫婦被控於2011年至2021年間，長達10年經營朴修弘的經紀公司「Rael」與「Media Boom」，在管理弟弟演藝活動期間，挪用公司資金及演出酬勞等款項，金額高達數十億韓元，因此於2022年10月遭到起訴。

一審僅認定21億韓元 二審改判加重刑責

首爾西部地方法院一審於2024年2月判決，認定朴振洪侵占公司資金約韓幣21億元（約台幣4600萬元），判處2年徒刑，但考量無逃亡或滅證之虞，未當庭收押。至於其妻李某，一審認為缺乏直接證據證明參與侵占，判決無罪。

然而，首爾高等法院二審於去年12月改判，認為朴振洪利用家族公司監督機制薄弱的特性，長期濫用弟弟信任，並涉及帳冊操作與會計處理不當，情節重大，因此加重量刑至3年6個月，並當庭收押。

二審同時認定，李某以公司代表及董事身分支領薪資，並將公司法人卡約韓幣2600萬元（約台幣57萬元）用於百貨公司、超市、跆拳道與數學補習班、遊樂園及親子咖啡廳等與業務無關支出，構成侵占行為，因此判處1年徒刑、緩刑2年，並命其完成120小時社會服務。

法院指出，被告身為知名藝人家屬，卻將演出收益挪為私用，不僅背叛信任，也在社會上引發道德爭議，影響不良，因此屬於加重處罰情形。

上訴遭駁回 判決正式確定

朴振洪不服二審量刑過重提出上訴，其妻李某則主張未實際介入公司營運，不構成業務侵占罪。然而大法院認為，朴振洪僅以量刑不當為由上訴，並非法律所規定之合法上訴理由，因此駁回，對於李某部分，也認定原審並無法律適用錯誤。至此，本案判決正式確定。