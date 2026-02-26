ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《穿著Prada的惡魔》8金句
元宵節吃湯圓別踩雷！
韓星瘋「台灣感性」踩點行程
蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

▲▼ 蘇打綠首度團綜企劃《6人行不行》即將首播。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▲ 蘇打綠首度團綜企劃《6人行不行》即將首播。（圖／蘇打綠有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

蘇打綠首度實境團綜企劃《6人行不行》將於27日首播，第一集由蘇打綠團員戲稱人間獵豹的貝斯手馨儀打頭陣，報名相親社與五位素人大玩戀綜梗，讓觀眾親眼見證「人間獵豹」出籠鎖定目標的捕食秀。當外界還在猜蘇打綠團綜會玩到什麼程度，他們率先亮出線索，打造首播週限定快閃店，從原始發想企劃、任務道具到場景還原一一公開。

▲▼ 蘇打綠打造首播週限定快閃店。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▼ 蘇打綠打造首播週限定快閃店。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▲▼ 蘇打綠首度團綜企劃《6人行不行》即將首播。（圖／蘇打綠有限公司提供）

其中馨儀的相親企劃是一聽就全票通過、最早拍板的一集，大家嘴上狂虧，心裡卻真心希望她幸福。她也自嘲，團員都分開出任務，她卻還得同時面對五個男人。當初團員們一起觀賞這集任務時，邊看邊驚叫，驚喜火花一波接一波，當場直呼乾脆獨立做成一整季馨儀的戀綜。

快閃店現場同步更公開她當初填寫的相親條件表，近五十個形容詞排開，她親手勾選其中四個，相識二十多年的團員竟然全數猜錯，忍不住吐槽她是不是偷偷在設人設，「人間獵豹根本在設陷阱。」更誇張的是，尚未公開照片就吸引三十多位報名者，連導演都直呼太香辣刺激。一旁更掛著若配對成功就要穿去約會的豹紋戰袍，低胸剪裁性感全開，至於她最後有沒有真的成功配對，答案就等首播正式揭曉！

青峰專屬展區神祕感層層堆疊，像走進命理街的小房間，桌上擺著青峰出任務拜會各路算命老師帶去的團員大頭照，薩滿鈴鐺、象棋、塔羅牌等不同派系道具一字排開。青峰也在現場賣了個關子，透露這集將出現足以翻轉整個團綜走向的關鍵機密，至於究竟發生了什麼，只能鎖定播出揭曉。

小威的展區貼滿神秘音樂節的文宣與現場照片，也首度揭開這檔團綜的「地下起因」。原來一切始於他在大阪路邊撞見一場有趣的音樂節，當場熱血想揪團員一起飛，卻因大家檔期滿檔只能作罷，最後索性拐了伯恩導演同行拍攝。導演也意外升級成鼓手，笑說自己剪演唱會藍光剪到連鼓點都背得滾瓜爛熟，乾脆圓夢當上「蘇打綠第七人」；但他下一秒補一句：「出演費還是要算吧？」立刻被團員圍攻吐槽。
 

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

選單收合